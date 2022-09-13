الأمن السعودي يقبض على يمني "أدى عمرة عن الملكة إليزابيث"

أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، القبض على مقيم يحمل الجنسية اليمنية، ظهر في مقطع فيديو وهو يحمل لافتة كتب عليها أنه أدى عمرة عن الملكة إليزابيث.

وجاء في بيان الأمن العام الذي نُشر عبر حسابه في ”تويتر“، أنه تم القبض على مقيم يمني بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول وهو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام.

وأضاف البيان أن اليمني المعني ”خالف أنظمة وتعليمات العمرة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه“.

القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام تقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام pic.twitter.com/PrwCywSsFw — الأمن العام (@security_gov) September 12, 2022

ولم يذكر الأمن العام المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة، لكن حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على تويتر، أشار إلى القبض على المقيم اليمني، وأرفِق مع التغريدة مقطع الفيديو الذي أظهره وهو يرفع اللافتة داخل الحرم المكي.

القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام :

القبص على مقيم يمني ظهر في مقطع فيديو يحمل لافته داخل #المسجد_الحرام، مخالفاً أنظمة وتعليمات #العمرة. pic.twitter.com/EycIUIXw12 — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) September 12, 2022

وظهر الرجل في مقطع فيديو وهو يرتدي ملابس الإحرام البيضاء، ويرفع قطعة قماش دوّن عليها عبارة باللغتين العربية والإنجليزية، أكد من خلالها أن ”العمرة التي يؤديها هي عن الملكة إليزابيت“.

ودشَن المدونون وسما تفاعلوا من خلاله مع الفيديو وطالبوا السلطات السعودية بضرورة القبض على هذا الرجل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وترحيله عن البلاد.

وأبدى النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة استياءهم وغضبهم مما أقدم عليه هذا الرجل واعتبروه ”استهزاء بالشعائر الإسلامية“.