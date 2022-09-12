مصر.. الإعدام لسيدة وعشيقها لاشتراكهما في قتل الزوج

قضت محكمة مصرية، يوم الإثنين، بالإعدام شنقا على سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها غرب محافظة الإسماعيلية.

وأصدرت الحكم الدائرة الثانية في محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد نصر الدين، بحق كل من ”أسماء .ا. س“، وعشيقها ”منصور .ح. ع“.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسماعيلية إخطارًا يفيد بعثور أهالي قرية البياضية بمركز القنطرة غرب على جثة شخص يدعى سليمان محمد علي، في منتصف الستينيات من العمر، وعليه آثار إصابات في الرأس.

وكشفت تحقيقات فريق البحث الجنائي أن الزوجة ”أسماء .ا. س“ وعشيقها ”منصور .ح. ع“ وراء ارتكاب الواقعة لوجود علاقة عاطفية بينهما، وحين القبض عليهما اعترفا بارتكاب الجريمة من أجل تهيئة الجو لهما وحدهما ليتزوجا.

وقالت المتهمة في التحقيقات إنها ”اتفقت مع عشيقها أن تقوم بإرسال زوجها المجني عليه في وقت متأخر من الليل بداعي شراء بعض الطلبات على أن ينتظره عشيقها في الطريق ويقوم بقتله والتخلص منه“.

وأكدت تحريات فريق البحث بمديرية أمن الإسماعيلية حينها أن ”عشيق زوجة المجني عليه انتظره في الطريق ليلا وأحضر (ماسورة) حديدية وقام بضربه عدة ضربات على رأسه من الخلف حتى تأكد من قتله، وفر هاربا قبل أن يتم القبض عليه“.

وعقب القبض على الزوجة وعشيقها، أحالتهما النيابة العامة لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم اليوم.