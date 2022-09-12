مصر.. دعوى قضائية ضد رشدي والبصيلي بسبب جيهان جعفر‎‎

تقدم أحد المحامين المصريين، يوم الإثنين، بدعوى بمجلس الدولة المصري أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، تطالب بشطب قيد مواطنه الداعية عبد الله رشدي من جامعة الأزهر، حيث أنه طالب بأقسام الدراسات العليا في الجماعة.

كما طالبت الدعوى التي تقدم بها المحامي هاني سامي، بعزل رشدي من عمله بوزارة الأوقاف.

وجاءت هذه الدعوى على خلفية واقعة السيدة العراقية جيهان جعفر، التي اتهمت رشدي بـ“اغتصابها وخداعها والتخلي عنها بعد الزواج منها عرفيا“.

وطالبت الدعوى أيضا بشطب قيد الدكتور أحمد البصيلي أستاذ الشريعة بكلية الدعوة في جامعة الأزهر المصرية، ومنعه من التدريس بالجامعة، بداعي “تورطه في القضية” بحسب مذكرة الدعوى.

وقالت الدعوى، إن الشيخ البصيلي ”شهد على عقد الزواج الشفهي لصديقه عن طريق التليفون بما يترتب عليه من آثار أهمها إلغاء قيده وإحالته لهيئات التأديب وفصله نهائيا من جامعة الأزهر“.

وتضمنت الدعوى أيضا الطلب من المجلس الأعلى للإعلام في مصر بـ“غلق وحظر“ صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي؛ بداعي ”استخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق الهاتف“..

وكانت السيدة العراقية جيهان جعفر، تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام المصري، ضد الداعية عبدالله رشدي، تتهمه فيه بـ“اغتصابها وخداعها والتخلي عنها بعد الزواج منها عرفيا“.

وقالت إن ”من بين الشهود عبر الهاتف كان الدكتور أحمد البصيلي أستاذ الشريعة بكلية الدعوة في جامعة الأزهر المصرية“.

ونفى البصيلي في تصريحات سابقة لـ“إرم نيوز“، أي علاقة له بالقضية المثارة بشأن الداعية عبدالله رشدي، كما نفى الأخير معرفته بالسيدة العراقية.