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"سخرت" من المدارس الدينية.. إلغاء الإقامة الجبرية عن المغنية التركية جولشان
تاريخ النشر: 12 سبتمبر 2022 13:38 GMT
تاريخ التحديث: 12 سبتمبر 2022 14:25 GMT

"سخرت" من المدارس الدينية.. إلغاء الإقامة الجبرية عن المغنية التركية جولشان

قال محامٍ اليوم الإثنين، إن محكمة تركية أفرجت عن موكلته نجمة البوب جولشان من الإقامة الجبرية التي فُرضت عليها بعد حبسها لفترة وجيزة على ذمة المحاكمة بتهمة

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المصدر: رويترز

قال محامٍ اليوم الإثنين، إن محكمة تركية أفرجت عن موكلته نجمة البوب جولشان من الإقامة الجبرية التي فُرضت عليها بعد حبسها لفترة وجيزة على ذمة المحاكمة بتهمة ”السخرية“ من المدارس الدينية.

وتم حبس جولشان لفترة وجيزة في الشهر الماضي، بتهمة التحريض على الكراهية قبل فرض الإقامة المنزلية عليها بعد ذلك بعدة أيام.

وأثار حبس جولشان الغضب، وقال منتقدون إنها استُهدفت بسبب ”تأييدها لحقوق المجتمع المثلي وآرائها المتحررة“.

وقال إيميك إمري محامي جولشان، إن المحكمة قبلت يوم الإثنين، طعنا على الإقامة الجبرية المفروضة عليها. وأضاف أنها ما زالت ممنوعة من السفر إلى الخارج.

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