القضاء المصري يحدد موعد النظر بالطعن بحكم إعدام قاتل نيرة أشرف

حددت محكمة النقض في مصر، يوم الإثنين، جلسة في الـ 26 من كانون الثاني/ يناير المقبل، للنظر بالطعن المقدم من فريق دفاع المتهم محمد عادل، قاتل الفتاة الجامعية نيرة أشرف، بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده مؤخرا.

وجاء قرار محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية للفصل في الطعون)، بعد أن تقدم فريق دفاع المتهم بمذكرة للطعن على الحكم، تضمنت ما وصفها بـ“بعض الأخطاء في الإجراءات“، إلى جانب الدفع بـ“بعض الثغرات“ الأخرى.

وتم قيد النقض في القضية تحت رقم 15991 لسنه 92 قضائية، وبها طلب وقف تنفيذ وتحدد موعد الجلسة لنظرها للمرافعة.

وكان المحامي المصري أشرف نبيل محامي محمد عادل قد صرح الأسبوع الماضي بأن دوره في تلك القضية سينتهي عقب انتهاء مرحلة الطعن على الحكم، مشيرا إلى أن الحكم يتضمن 11 ثغرة قانونية.

يذكر أن أسرة محمد عادل كانت قد وكلت أشرف نبيل رسميا للدفاع عنه بكتابة مذكرة نقض حكم الإعدام الصادر بحقه، وذلك بعد الحكم بإحالته للمفتي.

وتضمن التوكيل الذي وقع عليه المتهم بنفسه من داخل سجن ”جمصة“ شديد الحراسة، الحضور نيابة عنه أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.

وأحدثت قضية مقتل نيرة أشرف ذبحا أمام جامعة المنصورة، حالة من الجدل في مصر، خاصة مع تكرار بعض الجرائم المماثلة التي جاءت بين زملاء الجامعة، كان أبرزها قتل الطالب إسلام محمد لزميلته سلمى بهجت.