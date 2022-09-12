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السعودية.. مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عاما لتشكيل عصابي بتهمة غسل الأموال
تاريخ النشر: 12 سبتمبر 2022 8:59 GMT
تاريخ التحديث: 12 سبتمبر 2022 9:30 GMT

السعودية.. مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عاما لتشكيل عصابي بتهمة غسل الأموال

أعلنت النيابة العامة في السعودية، اليوم الإثنين، مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عاما لتنظيم عصابي بتهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال. النيابة العامة: صدور حكم

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت النيابة العامة في السعودية، اليوم الإثنين، مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عاما لتنظيم عصابي بتهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال.

وبحسب التلفزيون الرسمي السعودي، فقد صدر الحكم متضمنًا غرامات مالية بلغت مائتي مليون ريال، والسجن مدة عشرة أعوام لمواطن مشارك في التشكيل العصابي، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه.

وبحسب تفاصيل الحكم، أمر القضاء السعودي بسجن وافدين مشاركين في التشكيل العصابي مددا بلغت خمسة وعشرين عاما، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.

وتشكل التنظيم العصابي من مواطن سعودي وخمسة وافدين من جنسيات عربية أخرى.

وأكدت النيابة العامة في السعودية، استمرارها في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، مبينة أنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.

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