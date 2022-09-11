تعرض عدة أشخاص للطعن بأحد المستشفيات بشمال الأردن

أقدم شاب على طعن عدة أشخاص من كادر مستشفى حكومي بشمال الأردن، مساء الأحد، بعد تلقيه خبر وفاة والدته التي كانت تتلقى العلاج في هذا المستشفى.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشاب أقدم على فعلته بعد أن اخبره الكادر التمريضي بوفاة والدته، حيث أقدم أشقاؤه على تحطيم جهاز في غرفة العناية الحثيثة الذي كانت ترقد فيه والدتهم المتوفاة، في الوقت الذي أقدم فيه الشاب على ملاحقة عنصري أمن وحماية وقام بطعنهما وبطعن اثنين من الكادر التمريضي إضافة إلى اثنين آخرين.

ونقلت مواقع محلية عن مصادر عاملة في مستشفى اليرموك في محافظة إربد، إن المريضة وصلت إلى المستشفى متوفية، لكن كادر الإنعاش والمستشفى أنعش المريضة وعادت للحياة، وبعد ذلك تم نقلها لقسم العناية الحثيثة، لكنها توفيت بعد ان توقف القلب مرة أخرى ولم تفلح عمليات الغنعاش من عودتها للحياة مجددا.

وأشارت إلى أن المتوفاة كانت تعلني من أمراض زمنة، حيث كانت مصابة بالسرطان والفشل الكلوي.

وأوضحت أن أبناء السيدة بعد تلقيهم نبأ وفاة والدتهم أقدموا على تكسير جهاز في قسم العناية الحثيثة والزجاج، فيما أقدم شقيق لهم على الاعتداء على كادر المستشفى بسكين ما تسبب بإصابة عدة أشخاص، لم يتبين حتى الآن طبيعة إصابتهم.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالواقعة، بعد أن ضبطت المعتدين.