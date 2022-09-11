مصر.. موظف مفصول يرتكب جريمة قتل لاعتقاده أنه "مسحور"

قتل رجل مصري يوم الأحد ابنة عمه طعنًا بسكين، ظنًا منه أنها قامت بعمل سحر له منعه من الزواج وتسبب في فصله من وظيفته.

وفي التفاصيل، كشفت تحريات سلطات الأمن في مركز أطفيح في محافظة الجيزة جنوب القاهرة، أن الجاني وهو موظف فقد وظيفته، منذ العام 2011، دخل في مشادة كلامية مع ابنة عمه (ربة منزل).

وأشارت إلى أن ”المشادة تطورت إلى شجار واشتد الشجار، قبل أن يسدد الجاني، الذي لم يسبق له الزواج، 4 طعنات متفرقة بجسد ابنة عمه ويسقطها قتيلة في الحال“.

وبينت السلطات أنها ”تمكنت من ضبط المتهم قبل محاولة هروبه“، لافتةً إلى أن بمواجهته أقر في أقواله أمام رجال المباحث الجنائية بارتكاب الجريمة، التي بدورها حولته للنيابة العامة.

وقال المتهم في التحقيقات: ”اتخانقت معاها، كنت فاكرها عملتلي عمل عند دجال يمنعني من الزواج وفصلني من الشغل، ما جعلني أمر بحالة نفسية سيئة“.

بدورها، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة بيان الصفة التشريحية للضحية تمهيدا لإصدار تصريح بالدفن.