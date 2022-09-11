الأمن المصري ينقذ فتاة من مصير نيرة أشرف

أنقذت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الأحد، فتاة من إحدى المناطق بالقاهرة الكبرى، من أن تلقى مصير نيرة أشرف المعروفة إعلاميًا بـ“طالبة المنصورة“، والتي ذبحها زميلها أمام المارة في الشارع لرفضها الارتباط به.

وتمكن رجال المباحث من القبض على شاب، هدد فتاة بمنطقة روض الفرج بالإيذاء بعد أن لاحقها في الأماكن التي تذهب إليها؛ لرفضها الزواج منه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا من طالبة مقيمة بدائرة قسم روض الفرج، بتضررها من أحد الأشخاص، مقيم بالمنطقة ذاتها؛ لقيامه بإرسال رسائل تهديد وإيذاء لها، وملاحقتها بالأماكن التي تتردد عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ لتقدمه لخطبتها ورفض أسرتها.

وكانت الطالبة نيرة أشرف قتلت قبل ثلاثة أشهر على يد زميلها محمد عادل أمام جامعة المنصورة، بعد رفضها الارتباط به، حيث أثارت تلك القضية جدلًا كبيرًا، حتى صدر الحكم بإعدام المتهم.