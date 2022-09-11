رد فعل القاضي أيمن حجاج قاتل شيماء جمال لحظة النطق بحكم إعدامه (فيديو)

رصدت كاميرا أحد الصحفيين، اليوم الأحد، رد فعل القاضي أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال لحظة النطق بحكم الإعدام بحقه وشريكه في الجريمة.

وتظهر اللقطات المصورة بكاميرا هاتف محمول على ما يبدو القاضي المتهم واقفا ويغطي جزءًا من وجهه بكمامة أثناء تلاوة الحكم من قبل قاضي محكمة جنايات الجيزة.

وبعد النطق بحكم الإعدام ينحني القاضي المتهم مجهشا بالبكاء، وسط صرخات التكبير التي انطلقت من أهل الإعلامية القتيلة شيماء جمال.

#الشروق| شاهد رد فعل القاضي أيمن حجاج على حكم إعدامه بتهمة قتل المذيعة شيماء جمال

📸تصوير: أحمد عبدالفتاح pic.twitter.com/C3PEtL0Szp — Shorouk News (@Shorouk_News) September 11, 2022

وجاء حكم محكمة جنايات الجيزة، بعد أن أحالت المحكمة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي في 16 آب/ أغسطس الماضي، لأخذ رأيه الشرعي بشأن إعدام المتهمين ”رأي غير ملزم للمحكمة“.

وكان النائب العام، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وأظهرت التحقيقات، أن ”المتهم الأول أيمن حجاج زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال، أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به“.

وتبين من التحقيقات أن ”المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح المجني عليها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها“.