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بتهمة "تشويه صورة الأردن".. عمان توقف 18 شخصا تسولوا في كينيا
تاريخ النشر: 11 سبتمبر 2022 11:16 GMT
تاريخ التحديث: 11 سبتمبر 2022 11:25 GMT

بتهمة "تشويه صورة الأردن".. عمان توقف 18 شخصا تسولوا في كينيا

أوقفت السلطات الأردنية، يوم الأحد، 18 شخصا، كانوا قد ضبطوا أثناء ممارستهم التسول في كينيا. وكانت السلطات الكينية ضبطت، الأسبوع الماضي، 40 أردنيا بتهمة التسول،

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المصدر: فريق التحرير

أوقفت السلطات الأردنية، يوم الأحد، 18 شخصا، كانوا قد ضبطوا أثناء ممارستهم التسول في كينيا.

وكانت السلطات الكينية ضبطت، الأسبوع الماضي، 40 أردنيا بتهمة التسول، من بينهم عدد من الأطفال، قبل أن يتم إعادتهم إلى المملكة.

ونقلت صحيفة ”الغد“ الأردنية، عن محافظ العاصمة ياسر العدوان، قوله، إن سلطات المملكة، أوقفت 18 من بين الأشخاص الـ40، بتهمة ”مخالفة الأنظمة والتعليمات وتشويه صورة الأردن“.

وبين العدوان أن ”هناك عددًا من الأطفال ممن تم ضبطهم بالتسول في كينيا، ولم يتم إيقافهم في الأردن“.

وأشار العدوان إلى أن ”مدة التوقيف غير معروفة، ومن الممكن أن يتم تكفيلهم في أي لحظة“.

ولفتت مواقع أردنية، إلى أن عددا من الأشخاص الذين تم ضبطهم في كينيا مسجل بحقهم قيود تسول في الأردن.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول، أعلن أن الأشخاص الـ40 المضبوطين في كينيا، غادروا نيروبي فجر الجمعة، باتجاه عمان عبر مطار القاهرة ترانزيت.

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