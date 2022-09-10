الكويت.. فتاة عربة الطعام في الجهراء تعتذر عن "مخالفة الآداب العامة"

قدمت فتاة ظهرت في مقطع فيديو وهي تحاول استقطاب السيارات المارة بأحد شوارع الكويت، إلى عربة طعام متنقلة ”فود ترك“ تعمل عليها برفقة آخرين، اعتذارها عما بدر منها بعد ضبطها ومن كان معها من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة مخالفة الآداب العامة.

ونفت الفتاة علمها بتصوير الفيديو ونشره عقب حالة الاستياء التي أبداها النشطاء بسبب طريقة الترويج التي اعتبرها كثير من النشطاء ”مخالفة للعادات والتقاليد ودخيلة على المجتمع الخليجي المحافظ“.

فتاة كبد: أتقدم باعتذاري الشديد وأسفي عن ما تم تداوله لي بوسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو غير متعمد ولا مقصود مني ودون علمي وما صدر من تصرف لاينتمي للمجتمع الكويتي المحترم المحافظ حيث قامت صديقتي بتصويري ونشره دون علمي وموافقتي. pic.twitter.com/E3uzDbapSU — المجلس (@Almajlliss) September 10, 2022

وقالت الفتاة في تصريح نقله حساب ”المجلس“ الإخباري على ”تويتر“، إن“صديقتها قامت بتصويرها ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون علمها أو موافقتها“.

وأبدت الفتاة أسفها عما بدر منها في المقطع المتداول، وأكدت أنه ”غير متعمد ولا مقصودًا منها ودون علمها“، لافتة إلى أن ”ما صدر من تصرف لا ينتمي للمجتمع الكويتي المحترم المحافظ“.

وكانت الفتاة قد ظهرت في مقطع فيديو برفقة آخرين للترويج لمشروعهم بمنطقة كبد بمحافظة الجهراء، حيث أشاروا إلى موقع وقوفهم ليتمكن متابعوهم من الاستدلال على الموقع، وظهرت الفتاة وهي ترتدي ملابس مكشوفة وتحاول المناداة على أصحاب السيارات في الشارع والتلويح لهم بيدها لاستقطابهم إلى عربة الطعام التي يعملون عليها.

وعقب تداول مقطع الفيديو، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه ضبط الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو عقب تنسيق قطاع الأمن العام مع البلدية، وقالت الوزارة في البيان إن ”الأشخاص الذين ظهروا في منطقة كبد وهم يقومون بتصرفات مخالفة للآداب العامة تم إحالتهم إلى المخفر المختص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم“.

الإعلام الأمني:

الداخلية والبلدية تتخذان الاجراءات القانونية بحق مخالفي الآداب العامة في منطقة (كبد ) pic.twitter.com/EmnaWCGkXV — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 9, 2022

وتعتبر العربات المتنقلة أحد المشاريع الصغيرة التي بدأت في الأعوام القليلة الماضية باستقطاب الشباب والشابات في البلد الخليجي الذي نشر قانون ترخيص هذه العربات في 2018.