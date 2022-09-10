العراق.. توقيف شاب هدّد فتاة بنشر صورها إن لم تنتحر

ألقت السلطات العراقية القبض على شاب، في بغداد، بعد تهديده فتاة بنشر صورها إذا لم تنتحر، بعد أن رفضت الزواج منه.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية أن فتاة تقدمت بشكوى ”حول تعرضها لابتزاز إلكتروني من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها إذا لم تنتحر لرفضها الزواج منه“.

وأضاف البيان أنه ”تم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير أثمر بالوصول إلى المتهم، حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليه“.

وأوضح أن الشاب ”اعترف صراحة بابتزاز الفتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها“.

وبينت الداخلية العراقية، أن ”قاضي التحقيق قرر توقيف الشاب وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل“.

وتنص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي، على أن ”يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور مخدشة بالشرف أو إفشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك، ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان منسوبا صدوره إلى جماعة سرية موجودة أو مزعومة“.