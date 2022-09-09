مصر.. شقيقان يقتلان والدتهما حرقًا طمعًا في مسكنها

شهدت إحدى المحافظات المصرية، الجمعة، جريمة بشعة، إذ أقدم عامل وشقيقه على قتل والدتهما حرقا بمادة مشتعلة؛ طمعا في مسكنها.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغاً يُفيد بوصول سيدة مسنة إلى مستشفى شبراخيت المركزي بمحافظة البحيرة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى، وجرى تحويلها إلى قسم الحروق بمستشفى حوش عيسى، لكنها توفيت قبل وصولها.

وانتقل على الفور رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين أن السيدة المجني عليها في العقد الثامن من العمر (76 عاماً)، وأن وراء ارتكاب تلك الواقعة نجليها (أحدهما عامل والآخر يعمل سائقا)؛ وذلك من أجل الاستيلاء على مسكنها وبيعه.

وتمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وبحسب اعترافاتهما، أحضر أحدهما مادة مشتعلة (بنزين)، وانتظر حتى تأكد من نوم المجني عليها، وسكب البنزين عليها وعلى محتويات الغرفة، وأشعل النيران، وذلك بتحريض من المتهم الثاني.

وتبين من خلال اعترافات المتهمين، أنهما قتلا والدتهما من أجل الحصول على الغرفة التي تسكن بها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة المصرية التي تولت التحقيقات.