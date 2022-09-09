محكمة ليبية تقضي بإعدام شاب بتهمة "الردة عن الإسلام"

أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة مصراتة الليبية حكما بإعدام شاب ليبي، وذلك بتهمة ”الردة عن الإسلام“، كما ذكرت قناة ”الجماهيرية“ الليبية.

وصدر الحكم الذي أثار جدلا واسعاً في البلاد بحق الشاب الليبي ضياء الدين بلاعو، الذي يقول بعض النشطاء عبر منصات التواصل إنه من ”حفظة القرآن“.

من جانبهم، أشار نشطاء إلى أن بلاعو شاب متعلم وخريج كلية تقنية المعلومات في مصراتة 2018.

ونقل موقع ”الجماهيرية“ المحلي عن مصادر قولها إنه سبق أن عرض على ضياء الدين بلاعو التراجع عن الارتداد عن الإسلام، في 2019، إلا أنه أبى ذلك.

وأفادت بأن الحكم الصادر عن محكمة مصراتة استند إلى الفصل القانوني، عدد 20 لسنة 2016، مع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي تم وضعه خلال فترة حكم ما يسمى المؤتمر العام الليبي، الذي تولى السلطة التشريعية في ليبيا خلال العام 2012، قبل أن يتم إلغاؤه من قبل مجلس النواب الليبي وفق القانون عدد 1 للعام 2020 الذي نص على إلغاء كافة القوانين الصادرة عن المؤتمر العام في ليبيا.

وأثار الحكم جدلا وانقساما واسعين بين رجال القانون والشارع الليبي، وسط دعوة عدد من النشطاء الليبيين إلى رفض الحكم، معتبرين أنه حكم مجحف، بحسب القناة.