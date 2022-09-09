بيان: الأردنيون المتهمون بالتسول في كينيا يصلون اليوم إلى البلاد

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، اليوم الجمعة، أنها تتابع موضوع الأشخاص الذين تم ضبطهم لمخالفتهم القوانين والأنظمة الكينية وشروط تأشيرة الدخول السياحية منذ يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أنهم سيصلون مساء اليوم الى البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان إن سلطات الهجرة الكينية في مدينة مومباسا تواصلت مع السفارة الأردنية في نيروبي، الجمعة الماضية، حول ضبط عددٍ من الأشخاص الذين قالوا إنهم يبيعون أشياء بسيطة وتحقق معهم السلطات هناك بتهمة التسول.

وأضاف أن السفارة الأردنية في نيروبي تواصلت على الفور مع السلطات الكينية المختصة للوقوف على التفاصيل وحقيقة الموضوع ونتائج التحقيقات.

وذكر بيان الخارجية الاردنية أن السفارة في نيروبي تابعت مغادرتهم مدينة مومباسا يوم أمس الخميس باتجاه العاصمة الكينية نيروبي التي تبعد نحو 500 كم عن مومباسا، مضيفا أنهم غادروا نيروبي فجر اليوم الجمعة باتجاه عمان عبر مطار القاهرة ترانزيت، ومن المتوقع وصولهم مساء اليوم إلى عمان.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت قبل يومين أنها تتابع إعلان السلطات الكينية توقيف 40 مواطنًا في البلد الأفريقي بتهمة ”التسول“.

وأشارت إلى أن ”الأردنيين الـ40 ”هم 19 بالغا و21 طفلا“.

وذكرت تقارير أن الموقوفين ”يحملون تأشيرات سياحية سارية المفعول إلا أن ما قاموا به من التسول انتهك شروط تأشيراتهم ما أدى إلى اعتقالهم“.