القبض على شقيقتين في كردستان العراق قتلتا والدتهما وشقيقهما

ألقت الجهات الأمنية في كردستان العراق، اليوم الخميس، القبض على شقيقتين بعد إقدامهما على قتل والدتهما وشقيقهما.

وأكدت شرطة محافظة صلاح الدين في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل ”فيسبوك“ أن بلاغًا ورد عن وجود جثتين تعودان لامرأة وشاب وقد تعرَّضا للقتل قبل نحو 4 أيام“.

وإثر البلاغ، وصل رجال الأمن إلى الموقع وعثروا على الجثتين وقد تعرضتا للانتفاخ والروائح الكريهة، وبمعاينة الجثتين تبين أنه تم قتلهما بأداة حادة ”السكين“.

وبمتابعة تصوير الكاميرات تبين مغادرة فتاتين من الدار بعد الجريمة مباشرة، وتبين أن الفتاتين هما ابنتا المجني عليها، وصدر أمر بالقبض عليهما.

وكشفت التحقيقات أن الفتاتين هربتا من إقليم كردستان في محاولة للنجاة، وبعد تتبعهما تم ضبطهما خلال محاولتهما الهرب إلى تركيا.

وأقرت الفتاتان بارتكابهما الجريمة، وتمت إحالتهما للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

ولم يتم الكشف عن أسباب ودوافع إقدام الفتاتين على ارتكابهما الجريمة.