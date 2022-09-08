الإمارات.. صديقان يتبادلان الاتهامات بسبب بطاقة بنكية

وصل خلاف بين صديقين في أبوظبي بالإمارات إلى أروقة المحاكم، بعد تبادل الاتهامات فيما بينهما بشأن مبلغ بطاقة بنكية.

واتهم شاب صديقه بأنه سحب أكثر من 96 ألف درهم (25,900 دولار) من بطاقته البنكية، دون أن يسدد المبلغ له.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، أيدت محكمة الاستئناف حكما لمحكمة أول درجة برفض دعوى الشاب لصديقه.

وكان الشاب أقام دعوى قضائية ضد صديقه؛ للمطالبة بإلزامه بسداد المبلغ المعني، وتعويضه عن الأضرار التي أصابته بقيمة 30 ألف درهم (8100 دولار).

وأوضح أنه بحكم علاقة الصداقة بينهما، ونظرا لحاجة صديقه للمال، سلّمه بطاقته البنكية، وتعهد بسداد قيمة مسحوباته منها، والتي بلغت خلال شهر واحد قيمة مبلغ المطالبة، فيما لم يبادر المدعى عليه برد المبالغ.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، مشيرة إلى عدم تقديم المدعي أي بينة تثبت واقعة الدين، فأمسى ادعاؤه مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، ولا سيما أن ما استند إليه المدعي من رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بينه والمستأنف ضده، لا تثبت حقيقة المعاملة بينهما، كما لا تثبت واقعة الدين أو السلف، ولم يرد فيها إقرار صريح باستدانته المبلغ المعني.

وطعن الشاب بالحكم، وطالب بمخاطبة إحدى شركات الاتصالات، لإمداد المحكمة بالمحادثات بينه وبين صديقه.

وبدوره، نفى المدعى عليه ادعاء الشاب، مبينا أنه اضطر لاستعمال بطاقته البنكية لصرف ما حوّل له من مبالغ من قبل شقيقه على حساب الشاب المدعي؛ نظرا لما كان عليه من تعميم جراء إحدى القضايا.

وأوضحت محكمة الاستئناف أن أوراق التداعي تخلو من ما يدل على أن المبالغ التي تحصل عليها المستأنف ضده من حساب المستأنف باستخدام بطاقته البنكية التي سبق وسلمها إليه برضاه وإرادته، قد جاء من قبيل اقتراضه إياها، ومن ثم انشغال ذمته بها على سبيل الاستدانة أخذًا بأن كشف الحساب وإقرار المستأنف ضده بحصوله على تلك المبالغ.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وبرفضه موضوعًا، وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصروفات.