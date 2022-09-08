الكويت.. إخلاء سبيل البدون المتهمين باعتصام "تيماء"

أفرجت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الخميس، عن 10 متهمين من فئة غير محددي الجنسية ”البدون“ بكفالة 300 دينار لكل منهم (نحو ألف دولار)، بعد مشاركتهم في تجمعات غير مرخصة في ساحة تيماء.

وبحسب صحيفة ”القبس“ المحلية، ستحيل النيابة العام القضية إلى محكمة الجنايات.

وقبل نحو أسبوع، أفرجت النيابة ،أيضا، عن 4 من المشاركين من الجنسية الكويتية في وقفة تضامنية مع البدون.

والمتهمون الكويتيون هم المحامي هاني حسين، والكاتب صلاح الفضلي، ومبارك النجادة، والناشط طلال العنزي.

وإثر التجمع، كانت النيابة أمرت بحجز 14 متهما (الكويتيين والبدون)، لاستكمال التحقيقات معهم بتهمة المشاركة في ”تجمعات غير مرخصة“.

وأكد مصدر أن ”وزارة الداخلية كانت طالبت المتهمين بفض التجمع إلا أنهم استمروا فيه؛ ما دفعها لإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة القانون“.

وذكرت حسابات إخبارية محلية أن البلدية قامت بإزالة خيمة اعتصام ”البدون“ من مكانها في ساحة تيماء.