الإمارات.. تعويض مالي لمسافر ألغيت رحلته بسبب كورونا

قضت محكمة العين الابتدائية في دولة الإمارات، بإلزام شركة سياحة إماراتية، بأن تؤدي إلى مسافر 24 ألف درهم (أكثر من 6500 دولار) قيمة رحلة سفر كان حجزها من خلال الشركة، وبعدها تم إلغاء سفره بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان المسافر رفع دعوى قضائية في يونيو/ حزيران الماضي طلب فيها إلزام الشركة بأن ترد إليه 24 ألف درهم إضافة إلى الفوائد بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد التام، وإلزام الشركة بالمصاريف.

وأشار المسافر إلى أنه في فبراير/ شباط 2020، اتفق مع شركة السفر على حجز رحلة سفر خارجية وسدد للشركة المبلغ، واستلم إيصالا من الشركة بالدفع.

وأوضح أنه قبل حلول موعد رحلته تم تعليق رحلات الطيران بسبب الجائحة وتم تعليق سفره، ولم يتم تنفيذ الاتفاق بينه وبين الشركة، ولم ترد له الشركة المبلغ الذي سدده لها.

وخلال نظر القضية أكد مدير شركة السياحة أن الشركة على استعداد لرد 12 ألف درهم للمشتكي.

ومن ثم قضت المحكمة بفسخ الاتفاق الشفوي المبرم بين المسافر وشركة السياحة وإلزام الشركة برد 24 ألف درهم والفوائد بنسبة 1% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وإلزامها كذلك بمصاريف الدعوى، وأتعاب المحاماة .

وأشارت المحكمة إلى أن مدير الشركة لم يقدم مبررا لعدم رد المبلغ كاملا؛ ما يؤكد أن الشركة لم تلتزم بموعد السفر ولم ترد للمسافر المبلغ.