إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

منوعات

الأردن.. فتح تحقيق مع معلم ضرب طالبا بخرطوم
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2022 10:07 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2022 11:05 GMT

الأردن.. فتح تحقيق مع معلم ضرب طالبا بخرطوم

وجهت مديرية التربية والتعليم في لواء الرصيفة شمال العاصمة الأردنية عمان بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل حادثة اعتداء معلم على طالب مدرسة. وبحسب وكالة "أنباء

+A -A
المصدر: فريق التحرير

وجهت مديرية التربية والتعليم في لواء الرصيفة شمال العاصمة الأردنية عمان بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل حادثة اعتداء معلم على طالب مدرسة.

وبحسب وكالة ”أنباء سرايا“ المحلية، أكد مدير مديرية التربية والتعليم في لواء الرصيفة الدكتور خالد الحجاج أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة التي وقعت في إحدى مدارس اللواء.

وقال ”الحجاج“ إن المعلم اعتدى على الطالب بالضرب بواسطة خرطوم مياه على قدميه، يوم أمس الأربعاء.

وأكد أن الوضع الصحي للطالب سليم ولا يزال يتلقى تعليمه بشكل منتظم بالمدرسة ذاتها، إلا أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق مع المعلم.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play