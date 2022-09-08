الأردن.. فتح تحقيق مع معلم ضرب طالبا بخرطوم

وجهت مديرية التربية والتعليم في لواء الرصيفة شمال العاصمة الأردنية عمان بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل حادثة اعتداء معلم على طالب مدرسة.

وبحسب وكالة ”أنباء سرايا“ المحلية، أكد مدير مديرية التربية والتعليم في لواء الرصيفة الدكتور خالد الحجاج أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة التي وقعت في إحدى مدارس اللواء.

وقال ”الحجاج“ إن المعلم اعتدى على الطالب بالضرب بواسطة خرطوم مياه على قدميه، يوم أمس الأربعاء.

وأكد أن الوضع الصحي للطالب سليم ولا يزال يتلقى تعليمه بشكل منتظم بالمدرسة ذاتها، إلا أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق مع المعلم.