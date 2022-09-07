جيهان جعفر تتقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد عبدالله رشدي

أعلنت العراقية جيهان جعفر، تقدمها ببلاغ رسمي للنائب العام المصري، ضد الداعية عبدالله رشدي، تتهمه فيه بـ“اغتصابها وخداعها والتخلي عنها بعد الزواج منها عرفيا“.

وقالت السيدة العراقية في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إنها ”انتهت وفريق دفاعها يوم الأربعاء، من الإجراءات القانونية، وتسليم البلاغ ورقيا للنيابة العامة المصرية“.

وناشدت جعفر في بيانها، النائب العام المصري والمؤسسات القانونية الأخرى ذات الصلة بـ“سرعة فتح التحقيقات في القضية لعدم التلاعب بالدلائل من قبل الطرف المدان“، بحسب ما جاء في البيان.

وأضافت: ”كما أكرر المناشدة بإعادة حقي وكرامتي وفق القانون المصري، ومحاسبة وردع كل من تسول له نفسه باستغلال الدين لارتكاب جرائمه“، بحسب تعبيرها.

وتابعت: ”أتمنى رغم الألم أن أكون آخر ضحية“، موجهة الشكر لفريق دفاعها و“لكل من ”يُساندها في القضية“.

وكان الداعية المصري عبدالله رشدي، علق على اتهام فتاة له باغتصابها، واصفا ذلك بأنه ”سيناريو خيالي“.

وقال عبدالله رشدي في تغريدة سابقة على تويتر: ”وصلني هذا السيناريو الخيالي الساذج الذي لا يقنع به طفل رضيع“.

وأضاف رشدي: ”وقد جرت عادتنا أن نترفع عن مثل هذا العبث الذي يدل على فشل كاتبه في تأليفه وحيازته جائزة أفشل مُلفِّق في 2022“.

وتوعد رشدي بأنه سيتخذ ”الإجراءات القانونية“ حيال ما وصفه بـ“التشهير بالخيال والباطل“.

وكانت جيهات جعفر، نشرت بداية تدوينة قالت فيها إنها تعرضت للاغتصاب على يد الداعية المصري عبدالله رشدي.

وكتبت: ”أنا جيهان، أنا ضحية من ضمن ضحايا الشيخ عبدالله رشدي، سيدة عربية وحاليا مستقرة في دولة أوروبية“.