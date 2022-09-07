مصر.. تشديد عقوبة "المحلل الشرعي" بالسجن 3 سنوات وتغريمه 15 ألف دولار

قبلت محكمة مستأنف الاقتصادية في مصر، اليوم الأربعاء، استئناف النيابة العامة على حكم حبس المتهم محمد الملاح المعروف إعلاميًا بـ“المحلل الشرعي“ سنة، وتغريمه 10.377 ألف دولار.

وقضت المحكمة المصرية بقبول استئناف النيابة وتغليظ العقوبة على ”الملاح“ بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 15.570 دولار؛ بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قد قضت بمعاقبة محمد الملاح الشهير بـ“المحلل الشرعي“ بالحبس سنة وغرامة 10.377 ألف دولار؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، والاعتداء على قيم المجتمع.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا، مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2021، في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تلفزيوني ادَّعى خلاله زواجه بـ 33 امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى.

وأشار المتهم إلى أنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.