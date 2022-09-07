السماح لماسك باستخدام بلاغ مسؤول سابق في "تويتر" دون تأجيل المحاكمة

أعلنت محكمة في ولاية ديلاوير أن قاضية وافقت، اليوم الأربعاء، على طلب إيلون ماسك إضافة بلاغ من مسؤول سابق بشركة ”تويتر“ إلى دعواه المضادة، دون الموافقة على طلب الملياردير الأمريكي تأجيل المحاكمة المتعلقة بمحاولته التراجع عن صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء ”تويتر“.

وكتبت المستشارة كاثالين ماكورميك القاضية في محكمة ديلاوير العليا: ”إنني على قناعة بأن التأجيل ولو لمدة أربعة أسابيع سوف يثير خطر إلحاق مزيد من الضرر بتويتر“.

وقال فريق ماسك القانوني في المحكمة، أمس الثلاثاء، إن العدالة تتطلب تأجيل المحاكمة التي تستغرق خمسة أيام، والتي من المقرر حاليا أن تبدأ في 17 تشرين الأول/أكتوبر، حتى يتمكن من بحث مزاعم المسؤول السابق بأن تويتر زيفت حقائق تتعلق بأمن البيانات.

وظهرت مزاعم المخالفات إلى العلن في الشهر الماضي. وأتاحت هذه المزاعم لماسك، أغنى أثرياء العالم، أدوات جديدة لدعم ما وصفه خبراء قانونيون بأنه محاولة للتراجع عن الصفقة دون دفع رسوم إلغائها التي تبلغ مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الأمن السابق في ”تويتر“، بيتر زاتكو، في شكوى إلى السلطات التنظيمية، إن الشركة ادعت، على خلاف الحقيقة، أن لديها خطة قوية لأمن البيانات.

ورفعت ”تويتر“ دعوى قضائية ضد ماسك لإلزامه بإتمام صفقة نيسان/أبريل لشراء الشركة مقابل 54.20 دولار للسهم الواحد.