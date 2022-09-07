الأردن يتابع توقيف كينيا 40 من مواطنيه بتهمة "التسول"

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، أنها تتابع إعلان السلطات الكينية توقيف 40 مواطنًا في البلد الأفريقي بتهمة ”التسول“.

ونقلت صحيفة ”الغد“ المحلية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير هيثم أبو الفول أن ”المعلومات المتوافرة لدى السفارة في نيروبي أنه جرى توقيفهم لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات الكينية“.

وأوضح أبو الفول أن ”السفارة تتابع عودتهم إلى المملكة خلال أيام“.

وكانت صحيفة ”ذي سيتزن“ الكينية قد قالت إن ”شرطة مدينة مومباسا اعتقلت يوم الأحد، 40 سائحا أردنيًا بتهمة التسول في شوارع المدينة“.

وأوضحت الصحيفة أن الموقوفين ”كانوا يجمعون الأموال في البلدة القديمة وسوق ماريكيتي لتمويل سفرهم إلى العاصمة نيروبي“.

وأشارت إلى أن ”الأردنيين الـ40 ”هم 19 بالغا و21 طفلا“.

وذكرت الصحيفة أن الموقوفين ”يحملون تأشيرات سياحية سارية المفعول إلا أن ما قاموا به من التسول انتهك شروط تأشيراتهم ما أدى إلى اعتقالهم“.