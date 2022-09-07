عملية اختطاف "مزيفة" للحصول على 50 ألف يورو كفدية

اعتقلت الشرطة في إسبانيا فتاة و4 آخرين، بعدما أثبتت التحقيقات تنفيذهم عملية اختطاف مزيفة لابتزاز والدة الفتاة، بغية الحصول على مبلغ مالي كفدية لتحرير ابنتها من الخاطفين.

ووفق موقع ”يوني لاب“ الإخباري، وقعت الحادثة الأسبوع الجاري في جزيرة تينيريفي في إسبانيا، حيث ظهرت الفتاة في مقطع فيديو معصوبة العينين، وبدماء مزيفة تخرج من فمها، وهي تتوسل إلى والدتها دفع فدية للعصابة لإنقاذها، وهي بقيمة 50 ألف يورو (49479 دولار أمريكي).

وظهر في الفيديو أيضا شخص آخر أخفت الملابس ملامحه، وهو يوجه سكينا إلى رقبة الفتاة التي كانت توجه رسالة لوالدتها في كلمات مقتضبة قائلة: ”إذا كنت تريدين رؤيتي على قيد الحياة، عليكِ أن تدفعي لهم“.

وكشفت وكالة إنفاذ القانون الحرس المدني الإسباني، في بيان صحفي نشرته الإثنين الماضي، أنها تمكنت من فك لغز الحادثة في غضون 24 ساعة من وقوعها.

ونشر الحرس المدني الإسباني، تفاصيل الحادثة في البيان، قائلاً: ”بعدما تلقت الأم مقطع فيديو لعملية الاختطاف المزيفة، سحبت مبلغا ماليا بقيمة 50 ألف يورو، نحو (49479 دولارا أمريكيا)، من حسابها البنكي في أحد البنوك، ودفعت ثمن إطلاق سراح ابنتها في عملية الاختطاف المزيفة، وذلك في مكان حدده الخاطفون المزعومون لاستلامه“.

وحسب البيان، اكتشف فريق المحققين أن الضحية كان قد تم خداعها بالفعل في 3 مناسبات سابقة على الأقل، وسلمت خلالها للمشتبه بهم، مبلغا ماليا بإجمالي 45 ألف يورو، نحو (44535 دولار أمريكي)، بعد تلقيها 3 رسائل تهدد حياة ابنتها.

وخلال التحقيق في الحادثة الأخيرة، ركز المحققون في تحقيقاتهم على الدائرة الأقرب من الفتاة.

وبمجرد أن وجدوا الشابة آمنة وحرة من عملية الاختطاف المزعومة، تمكنوا من تحديد تورطها وتورط عائلة صديقها في تزييف عملية اختطافها لمساومة والدتها.

وأوضح البيان أن وحدة التحقيق شرعت في اعتقال الأفراد الخمسة بتهم تتعلق بمحاكاة جريمة الاختطاف والابتزاز.

وعندما نفذ أفراد من شرطة الحرس المدني، عملية اعتقال المشتبه بهم الخمسة، كانت بطلة رواية الفيديو المفبرك في منزل عائلة صديقها.

وعند تفتيش المنزل، عثرت الشرطة على أدوات تستخدم لمحاكاة الاختطاف، وسلاحًا أبيض كبيرًا، ومنديلًا كانت الشابة مربوطة به وزجاجة دم اصطناعي.