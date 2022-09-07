السعودية.. ضبط محتال يدعي علاج المرضى

ضبطت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، شخصا انتحل صفة ممارس صحي، وادعى معالجة المرضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، عن مصدر في النيابة العامة تأكيده ”توجيه اتهام للشخص المعني لتضليله المرضى والمحتاجين للعلاج بادعاءاته“.

وقالت الصحيفة إن ”التحقيق خلص إلى قيام المتهم بإنشاء حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامه بنشر معلومات طبية رغم عدم حصوله على مؤهل علمي في التخصص الطبي“.

وأشارت إلى ”عدم حصوله على أي مستند نظامي من الجهات المختصة يخوله القيام بالممارسات الصحية، أو تقديم الرأي الطبي للمرضى“.

وذكر مصدر النيابة العامة أن ”المتهم خالف بذلك نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ونظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وجرائم المعلوماتية“.

ولفت إلى أنه ”يجري استكمال إجراءات التحقيق بحقه تمهيدا لإحالته إلى المحكمة واللجان المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن“.

وشدد على ”حظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية أو ممارستها أو استعمال وسائل الدعاية في ذلك، دون الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة، وأن اقتراف أيّ من ذلك موجب للمُساءلة الجزائية“.