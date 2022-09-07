مقتل المعلمة السعودية وفاء الغامدي طعنًا على يد زوجها‎‎

لقيت معلمة مدرسة سعودية، تدعى وفاء سليمان الغامدي، مصرعها، طعناً على يد زوجها بسبب خلاف بين الطرفين بحسب ما أفاد أقارب وأصدقاء للعائلة التي تنتمي لقرى محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة.

ونعت معلمات وطالبات سعوديات على معرفة بالراحلة، المعلمة الخمسينية التي قضت في مطبخ منزلها في مدينة جدة بعدما وجه لها زوجها عدة طعنات بسبب خلاف بينهم.

ماتت صديقتنا الحبيبة الخلوقة الكريمة طيبة القلب ماتت حبيبتي وفاء جبر الله قلوبنا عليها وأحسن الله عزانا فيها رحمها الله وغفر لها 😭😭😭😭😭😭😭😭😭 #دم_وفاء_الغامدي pic.twitter.com/O7OaiE8zhm — م. الغامدي (@newlifemmm) September 6, 2022

#دم_وفاء_الغامدي مرت ٨ اعوام على تدريسها لي ولازال ذكراها حاضر يشهد الجميع على عظمتها رحلت على ايدي سافله "لو ارخصتوا دماء النساء فدمائهن عند الله إثمٌ عظيم" جعل مثواك الجنه ياعظيمة — joud (@gotthemusiic) September 6, 2022

ووفق عدة تغريدات لمقربين وأصدقاء من العائلة، وبينها حساب لشخص يقول إن الراحلة والدته، فقد حدثت الجريمة عقب أن قدمت الزوجة بلاغاً إلى قسم الشرطة ضد زوجها بسبب محاولته خنقها في اليوم السابق للجريمة.

إذ أقدم الزوج على مهاجمة زوجته في اليوم التالي بعد أن يتلقى الزوج رسالة تفيد بوجود بلاغ ضده.

ولم تصدر شرطة منطقة مكة المكرمة التي تتبع لها مدينة جدة، ولا شرطة منطقة الباحة التي ينتمي لها الزوجان، بياناً بشأن الجريمة حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

ما كانت تقعد معاه لانه يصايح عليها كل يوم ، قبل الحادثه بيوم حاول يخنقها بس انها قاومت وراحت بلغت القسم واليوم الثاني جت الرساله ل ابوي قمت من النوم لقيت امي فالمطبخ الله يرحمها يارب ويصبرنا — اللهم ارحم امي واغفر لها وجعل مثواهها الجنه يارب (@3mk_hhhh) September 6, 2022

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التأكد من صحة المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي من مصدر مستقل.

لكن مغردين سعوديين كثر، وبينهم كتاب وإعلاميون، أكدوا وقوع الجريمة بعد موجة من التدوينات الغاضبة تحت الوسم ”#دم_وفاء_الغامدي“.

قتلت وفاء الغامدي على يد زوجها الذي لم يتحمل فكرة ان تحاول زوجتة الانفصال عنه لذلك قتلها بكلّ ضمانة، انتزع روحها ارضاء لنفسه المتغطرسة.

كان يرى في طعناته انتصار لنفسه المتضخمه التي انسحقت لمجرد رفض امرأة اكمال علاقتها معه.

على روحها السلام،وعليه اللعنه والهلاك.#دم_وفاء_الغامدي https://t.co/DuawkKgoQy — Dark | غيَاهب (@Dark_lifi) September 6, 2022

وشاركت مريم العتيبي، وهي ناشطة سعودية نسوية بارزة، في التدوين تحت الوسم ”#دم_وفاء_الغامدي“ مثل آلاف آخرين، وقالت الشابة المقيمة في السعودية ”#دم_وفاء_الغامدي لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الجرائم يكون دافعها عنصري تجاه جنس المرأة، وهذا أخطر أنواع الجرائم؛ لأنه مبني على أيديولوجيات معادية لجنس النساء“.

#دم_وفاء_الغامدي

لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الجرائم يكون دافعها عنصري تجاه جنس المرأة، وهذا أخطر أنواع الجرائم؛ لأنه مبني على أيديولوجيات معادية لجنس النساء… — مريم العتيبي| MERIAM ALOTEEBE (@MERiAM_AL3TEEBE) September 6, 2022

وقال الكاتب السعودي وحيد الغامدي في تعليقه على الجريمة ”#دم_وفاء_الغامدي رحمة الله عليها وألهم ذويها وأبنائها الصبر والسلوان. ليس بيدنا سوى أن نرفع هذه الكلمات للسماء“.

#دم_وفاء_الغامدي رحمة الله عليها وألهم ذويها وأبنائها الصبر والسلوان. ليس بيدنا سوى أن نرفع هذه الكلمات للسماء. — وحيد الغامدي (@wa7eed2011) September 6, 2022

وروى محمد الغامدي جزءاً من تفاصيل الجريمة في تغريدته، وقال ”الله يرحمها شيء مؤسف ان القتل صار شيء عادي .. زوجها لم يفتح الباب حتى لفظت أنفاسها .. بشاعة لأبعد درجة. #دم_وفاء_الغامدي“.

الله يرحمها شيء مؤسف ان القتل صار شيء عادي ..

زوجها لم يفتح الباب حتى لفظت أنفاسها .. بشاعة لأبعد درجة

#دم_وفاء_الغامدي pic.twitter.com/q14TKtfZE4 — ● محمد الغامدي (@moh_amma_d) September 6, 2022

وتثير جرائم القتل والعنف ضد النساء والأطفال في السعودية ردود فعل غاضبة بين السعوديين بينما سنت الرياض في السنوات القليلة الماضية الكثير من التشريعات لصالح النساء وحمايتهن وتسهيل تنقلهن ودخولهن سوق العمل.

ولا تستثني تلك الجرائم الأسرية الأكاديميات السعوديات، حيث كانت كثير منهن ضحايا في عدة جرائم، وبينها جريمة مقتل الصحفية السعودية عزيزة العمراني على يد زوجها عام 2020.

وتحكم السعودية على المدانين بجرائم القتل العمد بالقصاص (الإعدام).