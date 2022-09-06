تفاصيل الإفراج عن محسن السكري المتهم في قضية مقتل سوزان تميم

أكد المحامي المصري رواد حما، الإفراج عن موكله محسن السكري، الذي سبق أن صدر ضده حكماً بالسجن المؤبد في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم، مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وحصل على عفو رئاسي.

وقال حما، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن موكله خرج من السجن منذ 4 أيام، وذلك بعد قضاء نصف المدة في قضية غسل الأموال، والتي كان قد صدر ضده حكم فيها بالسجن 3 سنوات.

ونفى المحامي المصري وجود أي قضايا أخرى ضد محسن السكري، وأنه حالياً في منزله، بعد أكثر من 14 عاماً قضاها في السجن.

وقضت المحكمة الاقتصادية في مصر، العام الماضي، بالسجن 3 سنوات وغرامة 3 ملايين دولار، لمحسن السكري ضابط أمن الدولة السابق؛ لإدانته بتهمة غسيل الأموال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر، أن المتهم في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بعدما أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ.

وأشارت إلى أن المتهم حاز أيضًا على مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين، مبلغ 150 ألف دولار.

يذكر أنه في العام 2012، قضت محكمة النقض بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالسجن المشدد 15 عاماً عن تهمة الاشتراك في القتل والتحريض، ومعاقبة محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للفنانة سوزان تميم العام 2008.