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عقاب مشدد لموظف تورط بتصوير فيديو لمريضة دون علمها في السعودية‎‎
تاريخ النشر: 06 سبتمبر 2022 21:37 GMT
تاريخ التحديث: 06 سبتمبر 2022 21:43 GMT

عقاب مشدد لموظف تورط بتصوير فيديو لمريضة دون علمها في السعودية‎‎

عاقبت وزارة الصحة السعودية، أحد الموظفين العاملين في إحدى المنشآت الصحية في البلاد، بكف يده عن العمل وإحالته للنيابة العامة بعدما تورط بتصوير مقطع فيديو لمريضة

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المصدر: الرياض– إرم نيوز

عاقبت وزارة الصحة السعودية، أحد الموظفين العاملين في إحدى المنشآت الصحية في البلاد، بكف يده عن العمل وإحالته للنيابة العامة بعدما تورط بتصوير مقطع فيديو لمريضة دون علمها ما أثار ردود فعل غاضبة ضده.

وبدأت القصة عندما تداول مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لامرأة منقبة تطلب الخدمة من موظف في أحد المراكز الصحية في شمال البلاد، بينما يقوم هو بتصوير حواره معها دون علمها.

وتدخلت وزارة الصحة السعودية عقب تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع بين المدونين السعوديين الذين أغضبهم سلوك الموظف، وقالت إنها أصدرت “ قرارًا إداريًّا بكف يده عن العمل بعد تلك الحادثة“.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه جرى إيقاف الموظف من قِبل الجهات المختصة، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأشار البيان إلى أن وزارة الصحة ترفض هذه الممارسات الخاطئة والمخالفة لحقوق المرضى، وأنها لن تتوانى بمحاسبة المقصرين والمتهاونين بالأنظمة داخل المنشآت الصحية؛ للحفاظ على حقوق المرضى وخصوصيتهم، وتقديم الخدمة الصحية وفق السياسات الصحية.

ووجد تدخل الوزارة العاجل إشادات كثيرة من قبل مدونين سعوديين طالبوا بملاحقة الموظف ومعاقبته، قبل أن تتدخل الوزارة سريعاً.

وكتب المغرد سلطان الشمري في ذلك السياق ”قد ما تضايقت من المقطع قد ما استانست وفرحت يوم وصلت عند هالكلام، ماعرف متى الموظف يعرف انه هذا عمله وهذا شغله وهذا الي انت تاخذ راتب اخر الشهر عشانه …(حلل راتبك) ناهيك عن مكانك مهم مهم وتحسد عليه كونك تقدر تكسب السمعة الطيبة و تكسب الدعوات الطيبة ..ليه هالتعامل السيء !“.

وقال يوسف السموم في سياق مماثل أيضاً ”شي يثلج الصدر ان تتجاوب وزارة الصحة مشكورة بهذه السرعه وتتخذ القرار المناسب : -كف يد – احالة للنيابة العامة، ليتعظ غيره من المستهترين بأنظمة الدولة اعزها الله التي حفظت حقوق المواطنين وخصوصيتهم“.

بينما قال سامي ”احلى جملة (كف يده عن العمل) اللي ما يحترم خصوصيات الناس، ويصورهم ذا يستاهل ما يجيه، اش استفدت الحين؟ انفصلت و تحولت النيابة، عشان شي تافه، لكن تستاهل ما جاك“.

وكثيراً ما انتهت تدوينات وصور ومقاطع فيديو تتضمن مخالفة للقوانين المحلية بملاحقة المتورطين فيها بالسعودية وتقديمهم للقضاء.

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