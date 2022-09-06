عقاب مشدد لموظف تورط بتصوير فيديو لمريضة دون علمها في السعودية‎‎

عاقبت وزارة الصحة السعودية، أحد الموظفين العاملين في إحدى المنشآت الصحية في البلاد، بكف يده عن العمل وإحالته للنيابة العامة بعدما تورط بتصوير مقطع فيديو لمريضة دون علمها ما أثار ردود فعل غاضبة ضده.

وبدأت القصة عندما تداول مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لامرأة منقبة تطلب الخدمة من موظف في أحد المراكز الصحية في شمال البلاد، بينما يقوم هو بتصوير حواره معها دون علمها.

كبيره بالسن ومراجعه للمستشفى وتصورها !!

الحمدلله المقطع وصل للمسؤول واخذ عقابه pic.twitter.com/oCEjVVHG3p — خبر نصراوي (@nassr20142015) September 6, 2022

وتدخلت وزارة الصحة السعودية عقب تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع بين المدونين السعوديين الذين أغضبهم سلوك الموظف، وقالت إنها أصدرت “ قرارًا إداريًّا بكف يده عن العمل بعد تلك الحادثة“.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه جرى إيقاف الموظف من قِبل الجهات المختصة، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأشار البيان إلى أن وزارة الصحة ترفض هذه الممارسات الخاطئة والمخالفة لحقوق المرضى، وأنها لن تتوانى بمحاسبة المقصرين والمتهاونين بالأنظمة داخل المنشآت الصحية؛ للحفاظ على حقوق المرضى وخصوصيتهم، وتقديم الخدمة الصحية وفق السياسات الصحية.

بيان صحفي عن الفيديو المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي لموظف يعمل في أحد المنشآت الصحية. pic.twitter.com/9LiqE8NkMo — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) September 6, 2022

ووجد تدخل الوزارة العاجل إشادات كثيرة من قبل مدونين سعوديين طالبوا بملاحقة الموظف ومعاقبته، قبل أن تتدخل الوزارة سريعاً.

وكتب المغرد سلطان الشمري في ذلك السياق ”قد ما تضايقت من المقطع قد ما استانست وفرحت يوم وصلت عند هالكلام، ماعرف متى الموظف يعرف انه هذا عمله وهذا شغله وهذا الي انت تاخذ راتب اخر الشهر عشانه …(حلل راتبك) ناهيك عن مكانك مهم مهم وتحسد عليه كونك تقدر تكسب السمعة الطيبة و تكسب الدعوات الطيبة ..ليه هالتعامل السيء !“.

قد ما تضايقت من المقطع قد ما استانست وفرحت يوم وصلت عند هالكلام ، ماعرف متى الموظف يعرف انه هذا عمله وهذا شغله وهذا الي انت تاخذ راتب اخر الشهر عشانه …

( حلل راتبك) ناهيك عن مكانك مهم مهم وتحسد عليه كونك تقدر تكسب السمعة الطيبة و تكسب الدعوات الطيبة ..ليه هالتعامل السيء ! pic.twitter.com/zTHpAZYKq9 — سلطان الشمري | إستشاري تمويل (@sn_6n) September 6, 2022

وقال يوسف السموم في سياق مماثل أيضاً ”شي يثلج الصدر ان تتجاوب وزارة الصحة مشكورة بهذه السرعه وتتخذ القرار المناسب : -كف يد – احالة للنيابة العامة، ليتعظ غيره من المستهترين بأنظمة الدولة اعزها الله التي حفظت حقوق المواطنين وخصوصيتهم“.

شي يثلج الصدر ان تتجاوب وزارة الصحة مشكورة بهذه السرعه وتتخذ القرار المناسب :

-كف يد

– احالة للنيابة العامه

ليتعض غيره من المستهترين بانظمة الدولة اعزها الله التي حفظت حقوق المواطنين وخصوصيتهم 👍🏻 — يوسف السموم (@dtz55) September 6, 2022

بينما قال سامي ”احلى جملة (كف يده عن العمل) اللي ما يحترم خصوصيات الناس، ويصورهم ذا يستاهل ما يجيه، اش استفدت الحين؟ انفصلت و تحولت النيابة، عشان شي تافه، لكن تستاهل ما جاك“.

احلى جملة " كف يده عن العمل " اللي ما يحترم خصوصيات الناس ، و يصورهم ذا يستاهل ما يجيه ، اش استفدت الحين ؟ انفصلت و تحولت النيابة ، عشان شي تافه ، لكن تستاهل ما جاك 👍 — سامي  (@samissai) September 6, 2022

وكثيراً ما انتهت تدوينات وصور ومقاطع فيديو تتضمن مخالفة للقوانين المحلية بملاحقة المتورطين فيها بالسعودية وتقديمهم للقضاء.