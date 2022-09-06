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أردني يقتل سيدة ويحرق منزلها لإخفاء الجريمة
تاريخ النشر: 06 سبتمبر 2022 14:49 GMT
تاريخ التحديث: 06 سبتمبر 2022 15:55 GMT

أردني يقتل سيدة ويحرق منزلها لإخفاء الجريمة

ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص تسبب بوفاة امرأة عبر إضرام النار بمنزلها في حي نزال بالعاصمة الأردنية عمان. وبين الناطق الإعلامي

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المصدر: عمان - إرم نيوز

ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص تسبب بوفاة امرأة عبر إضرام النار بمنزلها في حي نزال بالعاصمة الأردنية عمان.

وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني أنه ورد بلاغ صباح اليوم الثلاثاء بوجود حريق داخل أحد المنازل في وسط العاصمة عمان، حيث تم التحرك للمكان وبعد التعامل مع الحريق عثر على جثة لسيدة بحاله تفحم، وجرى نقل جثتها للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة“.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه بتشريح الجثة تبين وجود شبهة جنائية في وفاتها، وأن سبب الوفاة يعود للخنق.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن فريق تحقيق تولى متابعة القضية، وتمكن خلال ساعات من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص الذي ألقي القبض عليه، واعترف بقتل المغدورة إثر خلاف حصل بينهما وإحراق المنزل بعد ذلك لإخفاء جريمته.

ولم تذكر التقارير المحلية الأردنية تفاصيل عن طبيعة الخلاف بين المتهم والمجني عليها.

وستتم إحالة المتهم لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

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