أب يطعن ابنته داخل مدرسة في غزة

أقدم فلسطيني، اليوم الثلاثاء، على طعن ابنته البالغة من العمر (15 عاما) في إحدى مدارس شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم شرطة حماس أيمن البطنيجي، إن ”الأجهزة الأمنية أوقفت اليوم مواطنا قام بالاعتداء على ابنته داخل إحدى المدارس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة“.

وأوضح البطنيجي، أن ”المواطن قام بطعنها بآلة حادة أخفاها داخل ملابسه، وقد تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج وهي بحالة متوسطة“.

وأضاف البطنيجي: ”الطفلة تعيش في كنف جدها وأعمامها، وبحسب التحقيقات الأولية فإن والد الطفلة يعاني من مشاكل نفسية وعائلية“.

وأشار إلى أن جهاز الشرطة الفلسطينية باشر باستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأعلن مستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، عن وصول الحالة المصابة وتبين أن اسمها ملك رأفت غريب، من سكان معسكر جباليا، وقد وصلت نتيجة طعنة سكين في خاصرتها من (والدها) داخل مدرسة بنات جباليا الإعدادية، داخل غرفة الإدارة.

ووفق إدارة المستشفى، فإن حالتها متوسطة ومستقرة، كما تم إبلاغ المباحث والأدلة الجنائية والتحقيق.