مصر.. قرار جديد بشأن إسلام محمد قاتل سلمى بهجت

أصدرت محكمة مصرية يوم الثلاثاء، قرارا بإيداع إسلام محمد، قاتل زميلته الفتاة الجامعية سلمى بهجت، بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية لمدة شهر، على أن يتم استكمال نظر القضية في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وجاء قرار محكمة جنايات الزقازيق بإيداعه المستشفى وإعداد تقرير عن حالته النفسية وقواه العقلية، بعد الاستماع إلى المدير الإداري لمستشفى العلاج النفسي الذي كان يعالج به المتهم العام 2019.

وكانت الجريمة قد أثارت جدلا واسعا في مصر، بعد قيام المتهم إسلام محمد بقتل سلمي بتسديد عشرات الطعنات لها، بدعوى أنها رفضت الارتباط به بعد وعدها له بذلك.

وأعادت تلك الجريمة إلى الأذهان قضية قتل الفتاة الجامعية نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل.

ووقعت جريمة جديدة مشابهة هذا الأسبوع، حيث لقيت الطالبة أماني الجزار مصرعها على يد شاب بطلق خرطوش في الظهر.