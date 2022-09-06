العراق.. ما حقيقة خروج والد وشقيق "المعنفة" آية الموسوي من السجن؟

تداولت حسابات إخبارية محلية في العراق أنباء عن خروج والد وشقيق المعنفة آية الموسوي من السجن.

ونقل حساب ”أخبار العراق“ في ”انستغرام“ معلومات عن خروج والدها وشقيقها من سجنهما بمحافظة البصرة بكفالة.

وأثارت قصة المعنفة آية الموسوي قبل نحو 3 أسابيع غضبا واسعا في العراق، مع مناشداتها لإنقاذها من أفراد عائلتها، الذين هددوا بقتلها وسبق أن قاموا بتعذيبها.

ووثقت ”الموسوي“ آنذاك صورا مروعة، لجرح قطعي في الرقبة من الخلف أثناء محاولة ذبحها، وكذلك طعنات تعرضت لها في مختلف أنحاء جسدها، إضافة إلى جروح وكدمات متفرقة في جسدها.

كما نشرت صورة تثبت تعرض إبهامها للقطع، قبل أن يتم تقطيبه لها في المستشفى، إضافة إلى كدمات تعرضت لها على الوجه.

وقالت الفتاة المعنفة إنها ضحية تعنيف والدها وخالها وشقيقها.

ووصلت قصة المعنفة العراقية لمواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاق حساب ”البتار“، الداعم بشكل خاص لحقوق النساء في العراق، حملة في سبيل ذلك.

وإثر الضجة، تفاعل اللواء سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، مؤكدا أنه ”تم الوصول إلى آية الموسوي، وهي حاليا بحماية الشرطة المجتمعية وحماية الأسرة والطفل“.

وأعلنت آية الموسوي لاحقا أنها في ”أمان حاليا، لكنها تريد حقها القانوني من معنفيها“، قائلة ”أنا حاليا بأمان والشرطة المجتمعية هنا، والشرطة الأسرية، والعقيد علي موجود، أنا حاليا بأمان، بس أنا اللي أريده أريد حقي“.

ووثقت عبر حسابها في ”انستغرام“ تواجد الشرطة معها، موجهة شكرها لهم، ولافتة إلى أنهم قدموا لها الحماية.