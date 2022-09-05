مصر.. تطورات جديدة في قضية أماني الجزار

كلفت النيابة العامة في مصر، اليوم الاثنين، المساعدات الفنية بفحص هاتف أحمد أبو عميرة، المتهم بقتل الطالبة الجامعية أماني الجزار، المعروفة إعلامياً بـ“فتاة المنوفية“، بعد العثور على جثته.

وقالت النيابة في بيان صدر عنها إنها ”تلقت إخطارا من الشرطة، الأحد، يفيد بأن الأهالي عثروا على جثمان توصلت التحريات إلى أنه للمتهم بقتل الطالبة أماني في الطريق العام بقويسنا، وبجواره سلاح ناري بداخله فارغُ ظرف لعيار ناري من المستخدم على السلاح، وهاتفٌ محمول“.

وأضافت أن ”النيابة انتقلت للمكان لمناظرة الجثة حيث تبينت إصابتها بالصدر، وعاينت مسرح العثور على الجثة، فتبينت أنه على جانب طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بجوار مسار قطار السكة الحديد“.

واتخذت النيابة إجراءاتها للتحقيق في سبب وفاة المذكور، حيث انتدبت مصلحةَ الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه، وبيانِ ما به من إصابات وسبب وكيفية حدوثها، كما كلفتها بفحص السلاح الناري والظرف الفارغ للعيار الناري المضبوطين بجواره لبيان ما إذا كان السلاح هو ذاته المستخدم في حدوث إصابة المجني عليها أو المتوفى.

وحسب النيابة، ”تم تكليف الإدارةَ العامة للمساعدات الفنية بفحص هاتفه، كذلك إدارةَ مكافحة جرائم تقنية المعلومات بفحص المقاطع المرئية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بالمتهم للوقوف على حقيقتها، وطلبت النيابة تحريات الشرطة حول واقعة وفاته وصولًا لحقيقتها، كما طلبت ذويه لسماع أقوالهم بشأن الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات“.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، مساء الأحد، العثور على جثة مرتكب جريمة قتل الطالبة أماني الجزار، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل عن واقعة القتل إضافة لصورة الشاب المتهم بجريمة القتل، حيث أشار أحد النشطاء إلى أن القاتل قام بالتحرش بالفتاة، ثم قام بإطلاق عيار خرطوش عليها بسبب محاولته منذ فترة الارتباط بها لكنها رفضت، وفر بعد ذلك هاربا قبل أن يمسك به أحد.

ونشرت حسابات محلية وناشطون مقطع فيديو أثناء نقل الفتاة للمستشفى عقب قتلها على يد الشاب في وسط الشارع، فيما نشر آخرون صورا للفتاة المجني عليها، مشيرين إلى أنها تبلغ من العمر 19 عاما.