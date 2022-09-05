مصر.. إحالة قاتل "فتاة البراجيل" للمفتي‎‎

أحالت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، المتهم بقتل الطفلة أمل، المعروفة إعلامياً بـ“فتاة البراجيل“ إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة الرابع من أكتوبر/ تشرين أول / أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

وجاء قرار محكمة جنايات الجيزة بالإحالة للمفتي (رأي غير ملزم للمحكمة) ضد المتهم ”أندرو“ (20 عاما) ابن عمة المجني عليها ( 15 عاماً)، بعد ثبوت جريمة القتل التي ارتكبها ضد ابنة خاله بعد فشله في اغتصابها.

وبدأت تفاصيل القضية في شهر فبراير/ شباط الماضي بمنطقة البراجيل في أوسيم بمحافظة الجيزة، المجاورة للعاصمة القاهرة، حيث تضمنت أوراق القضية قيام المتهم بذبح المجني عليها بعد فشله في اغتصابها، وهروبه عقب رؤيته لشقيقها.

واستغل المتهم فرصة وجود المجني عليها بمفردها داخل المنزل، حيث طلب منها شرب الماء، ليدخل إلى المنزل، ثم حاول الاعتداء عليها وقاومته، وحينما تأكد من افتضاح أمره، قام بتسديد طعنات نافذة لها حتى فارقت الحياة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت حالة من التعاطف الشعبي مع الفتاة المجني عليها، والتي عرفت إعلامياً بـ“فتاة البراجيل“، فيما أطلق عليها بعض النشطاء ”شهيدة العفة والطهارة“.

وجاءت حالة التعاطف هذه بعد جدل أحدثه فريق دفاع المتهم بأن الجريمة لم تكن مع سبق الإصرار والترصد، وأن المتهم كان يعاتب المجني عليها بشأن علاقتها مع شاب آخر، ومن ثم تصاعد الحوار وصولاً للجريمة.