والدة أماني الجزار تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة الصادمة

كشفت سمية عبد الستار، والدة أماني الجزار المعروفة بـ ”فتاة المنوفية“، والتي قتلها الشاب أحمد عميرة بعدما رفضت الزواج منه، عن مفاجأة جديدة، بقولها إن القاتل بعدما أطلق النار على ابنتها ضربها على رأسها بمؤخرة ”فرد الخرطوش“ الذي أطلق النار منه.

وقالت والدة الفتاة القتيلة في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”أماني كانت قد خرجت من المنزل لشراء مستلزمات البيت، وبمجرد خروجها من باب المنزل، فوجئت بصراخ في الشارع، وصوت إطلاق نار، لأخرج وأجد ابنتي غارقة في دمائها بعدما أطلق النار عليها، وقام بضربها على رأسها بمؤخرة المسدس قبل أن يهرب“.

وأوضحت الأم أن ”القاتل كان يلاحق ابنتها منذ أن كانت في مرحلة الثانوية العامة، ودأب على مضايقتها ومعاكستها، وطلب الزواج منها أكثر من مرة، إلا أن أماني ووالدها وجميع أفراد الأسرة رفضوا ذلك كونه سيئ السمعة“.

وأضافت: ”نسكن في شارع واحد، ووالد القاتل من أقارب زوجي“، مؤكدة أنهم ”اشتكوا أكثر من مرة لأهله من مضايقة ابنهم، ولكن لم يكن هناك أحد يمكنه أن يسيطر عليه، بسبب سلوكه المنفلت“.

وأشارت إلى أن ”والدة القاتل تتواجد في الوقت الراهن في العناية المركزة بإحدى المستشفيات؛ لأنها مريضة سرطان وفي حالة متأخرة“، مشددة أن ”أهله كانوا كثيري الشكوى من أفعاله وسلوكه“.

وبحسب والدة أماني، فإنها لم تستفق بعد من الصدمة، قائلة: ”بعد معرفة خبر انتحاره بردت، وإن كان دا مش هيرجع زهرة شباب أماني اللي قطفها القاتل“.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، يوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة مرتكب جريمة قتل الطالبة أماني الجزار، في محافظة المنوفية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنه ”تم العثور على جثة المتهم في طريق مصر – الإسكندرية الزراعي، بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، منتحرًا بالسلاح الناري الذي قتل به الفتاة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ووفقا لما تداوله ناشطون وشهود عيان، يدعى القاتل أحمد عميرة، وهو شاب حاصل على مؤهل دراسي متوسط، ويبلغ من العمر 29 عاما، ويقيم بقرية ”طوخ طنبشا“ التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية.