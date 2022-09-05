والد أماني الجزار يكشف عن صلة قرابة تربطه بالقاتل أحمد عميرة

كشف عبد الكريم الجزار والد الطالبة أماني الجزار التي لقت مصرعها بعد إطلاق النار عليها من قبل الشاب أحمد عميرة بسبب رفضها الارتباط به، أنه تربطه صلة قرابة بوالدة القاتل.

وقال والد أماني الجزار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج ”حديث القاهرة“: ”والدة القاتل ابنة عمتي، لكن لا توجد علاقة بينا، مفيش اختلاط خالص بيني وبين أمه، والقاتل كان كلم والدتها وقالها عايز أتقدم لأماني“.

وأضاف عبد الكريم الجزار: ”والدة ابنتي أمنية فهّمت القاتل أن المستوى العلمي والتعليمي مختلف بينهما، وأن والدها مش بيفكر في جوازها خلال الدراسة، وبنتي أصلا رفضت الجواز منه لكن ما هددناش خالص، وهو كان يتناول مخدرات وبلطجي، وله كذا سابقة“.

وعلق والد أماني على انتحار القاتل قائلا: ”استراح قلبي بعد انتحار القاتل، والنهاردة بعد تشييع الجنازة رفضت آخذ العزاء، لكن بعدما تأكدت من وفاته أتقبل العزاء في ابنتي، لأن اقتصاص الله كان سريعًا في أقل من 24 ساعة“.

وكشف عبد الكريم الجزار عن موعد العزاء في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك قائلا: ”أود أن أشكر كل أهالي طوخ طنبشا الكرام على المشهد العظيم الذي حدث اليوم الأحد في تشيع جنازة ابنتي الغالية أماني عبدالكريم الجزار، ولكن تم القصاص العادل والعاجل من رب العباد على المجرم القاتل“.

وتابع: ”اشكركم مرارا وتكرارا وأحيطكم علما بأن العزاء غدا بمشيئة الرحمن يوم الاثنين بدوار الشركة، واطلب من جميع أهلي وأحبائي الدعاء بالرحمة والمغفرة لابنتي الغالية أماني“.

وشهدت المنوفية المصرية، مساء السبت حادثا مأساويا؛ بعدما لقيت الطالبة بكلية التربية الرياضية أماني الجزار مصرعها على يد شاب بطلق خرطوش في الظهر.

وأثارت الجريمة غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن دوافع قتل الشاب للفتاة هي رفضها الارتباط به، وهو ما أعاد للأذهان حادثتي مقتل الطالبتين نيرة أشرف وسلمى بهجت.