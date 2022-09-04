أحمد أبو عميرة قاتل أماني الجزار قبيل انتحاره: "هاخدلها حقها مني" (فيديو)

ظهر الشاب المصري أحمد أبو عميرة المتهم بقتل الطالبة أماني الجزار في المنوفية، في مقطع فيديو صوره لنفسه الأحد، قبل إقدامه على الانتحار بعد تنفيذ جريمته.

وقال ”أبو عميرة“ الذي بدا في المقطع منهارا بشكل كامل ”السلام عليكم، أنا أحمد أبو عميرة، كلكم بدوروا عليه، أنا المجرم، أن الي الكل اتهموه بالغدر والخيانة، أنا البني آدم إلي معرفش يعمل الصح حتى مع نفسه، أنا الإنسان إلي معرفش يكون أي حاجة“.

وأضاف باكيا أنه لم يفعل ما أقدم عليه ”بمزاجه“ والضحية كانت تعرف ذلك، في إشارة إلى الضحية الطالبة أماني الجزار.

وقال معبرا عن عشقه لأماني الجزار ”أنا كنت بتنفس ليها، وعايش عشان حبها والله، كنت بتنفسها وعايش عشنها مش عشان حد غيرها، هي الي كانت بتشيل عني كل حاجة، هي الي كانت بتشيل همي، وهي الحلم إلي بنيته لنفسي، وعمرها ما قصرت معايا، ياما ازعلنا وياما اتخانقنا، وعمرها ما وصفتني الحاجات الي بتقولوها عليا، أنا موجود ودمي موجود مستعد لأي حاجة، هاخدلها حقها مني وعمري ما هسامح نفسي“.

وفي نهاية المقطع قال موجها حديثه لشخص من أقارب الضحية على ما يبدو ”منك لله انتي السبب وانتي إلي عملتي فيّه كل ده، منك لله انتي السبب وانتي إلي عملتي فيه كده، بقالك 45 يوم مموتاها.. ليه كده“.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية يوم الأحد أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة مرتكب جريمة قتل الطالبة أماني الجزار، في محافظة المنوفية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن جثة المتهم عثر عليها بطريق مصر – إسكندرية الزراعي، بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، منتحرًا بالسلاح الناري الذي قتل به الفتاة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

والقاتل أحمد عميرة، شاب حاصل على مؤهل دراسي متوسط، ويبلغ من العمر 29 عاما، ويقيم بقرية ”طوخ طنبشا“ التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية.