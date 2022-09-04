عنصر من "الحشد الشعبي" يقتل متهما داخل محكمة عراقية

اقتحم عنصر في ”الحشد الشعبي“ اليوم الأحد، محكمة جنايات محافظة نينوى، شمال العراق، بسلاح ناري وقتل أحد المتهمين داخله مبنى المحكمة.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن ”أحد عناصر الحشد الشعبي اقتحم محكمة جنايات محافظة نينوى بسلاحه وأقدم على قتل أحد المتهمين بالإرهاب داخل المحكمة بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور“.

وبينت المصادر أن ”القوات الأمنية العراقية تمكنت من اعتقال العنصر الذي ينتمي للحشد الشعبي، وخلال التحقيقات الأولى ادعى أن المتهم متورط بقتل أبيه وأخيه، أثناء احتلال مدينة الموصل شمال الغراق، من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وهذا العمل جاء كثأر شخصي، وليست له أي أهداف أخرى“.