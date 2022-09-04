مصر.. انتحار قاتل الطالبة أماني الجزار

أعلنت وزارة الداخلية المصرية يوم الأحد بأن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة مرتكب جريمة قتل الطالبة أماني الجزار، في محافظة المنوفية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن جثة المتهم عثر عليها بطريق مصر – إسكندرية الزراعي، بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، منتحرًا بالسلاح الناري الذي قتل به الفتاة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

والقاتل، بحسب ما تداوله ناشطون وشهود عيان، يدعى أحمد عميرة، شاب حاصل على مؤهل دراسي متوسط، ويبلغ من العمر 29 عاما، ويقيم بقرية ”طوخ طنبشا“ التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل عن واقعة القتل إضافة لصورة الشاب المتهم بجريمة القتل، حيث أشار أحد النشطاء إلى أن القاتل قام بالتحرش بالفتاة، ثم قام بإطلاق عيار خرطوش عليها بسبب محاولته منذ فترة الارتباط بها لكنها رفضت، وفر بعد ذلك هاربا قبل أن يمسك به أحد.