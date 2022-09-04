مصر.. محامي نيرة أشرف يعلق على مذكرة الطعن بحكم إعدام القاتل محمد عادل

علق محامي الطالبة المصرية نيرة أشرف، التي قتلت على يد زميلها محمد عادل، بمحيط جامعة ”المنصورة“، على مذكرة الطعن الذي تقدم بها المحامي فريد الديب، لنقض حكم ”الإعدام الصادر بحق القاتل“.

وقال المحامي خالد عبدالرحمن، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن ”جميع الدفوع المقدمة بمذكرة فريد الديب، الخاصة بقضية محمد عادل، واهية وليس لها علاقة بالصحة“.

وأضاف: ”القانون ينص على أن المحامين الابتدائيين لهم حق الوقوف أمام المحاكم الجنائية في قضايا الجنايات، طبقا لنص المادة 377 إجراءات جنائية، وهو ما ينسف ما استند إليه فريد الديب، لطعن حكم الإعدام“.

وتابع: ”أما بالنسبة لمقولة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة الذي اعتبره الديب، تدخلا برأيه الشخصي خلال إحالة القضية إلى المفتي، فهذه المقولة لا تؤثر على الحكم الصادر، وبالتالي لا تؤثر على قرار الإحالة لمفتي مصر“.

وأوضح: ”الرسالة التي وجهها رئيس المحكمة للمجتمع ليست مدونة لا بمحضر الجلسة ولا الحكم الصادر بحق المتهم؛ فبالتالي فإن محكمة النقض ليس لها إلا الحكم الصادر وحيثياته في محضر الجلسة فقط، ما يعني نسف هذا الدافع أيضا“.

وقال المحامي عبدالرحمن: ”هذه جريمة مكتملة الأركان ونفذت في كامل وعي الطالب القاتل وبتخطيط مسبق“، مرجحا أن ”كافة الطعون التي قدمت سترفض؛ لأن حيثيات الحكم أصدرت بعناية وتدقيق فائق وليس بها أي أخطاء كما ادعى محامي الطالب“.

يشار إلى أن المحامي الديب، أكد يوم السبت، تقدمه بمذكرة الطعن على حكم الإعدام الصادر بحق قاتل نيرة، قبل انتهاء المدة القانونية للطعن على الحكم، يوم الثلاثاء المقبل، قائلا إن ”هناك عدة أسباب وقصورا خلال المحاكمة تبطل حكم الإعدام“.