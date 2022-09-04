محامي قاتل سلمى بهجت يطالب بالكشف عن قواه العقلية.. والمتهم يرفض

طالب علي جلال محامي إسلام محمد المتهم قاتل الطالبة سلمى بهجت في أولى جلسات المحاكمة بعرض موكله على الطب النفسي للكشف عن قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الجريمة، مشيرا إلى أن موكله يعاني من مشاكل نفسية، وسبق أن تم إيداعه بإحدى مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، وهو ما نفاه المتهم.

وأقيمت اليوم أولى جلسات محاكمة إسلام محمد المتهم بقتل المجني عليها سلمى بهجت المعروفة إعلاميًا بـ ”فتاة الزقازيق“، أمام محكمة جنايات الزقازيق.

ورفض المتهم إسلام محمد وصفه بالمريض النفسي، مشيرا إلى أنه لا يعاني من أي مرض عقلي أو نفسي، وسبب دخوله المستشفى لمدة 10 أيام كان بسبب والده الذي أجبره على دخولها بسبب قيامه برسم الوشم على جسده، موضحا أنه قام برسم هذا الوشم مثل كل الشباب، على حد وصفه.

وبسؤال والد المتهم أشار إلى أنه أدخل نجله إلى مستشفى الأمراض النفسية عام 2019، بعد أن لاحظ تغييرا في سلوكه، حيث رسم وشما على جسده، ولكن أخرجه بعد 10 أيام بسبب معاناته من المعاملة السيئة داخل المستشفى.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء لاستكمال المرافعة.

وكان النائب العام المصري أمر بإحالة إسلام محمد، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها سلمى بهجت عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء في بيان صادر عن النائب العام المصري، أن ”المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له“.

وأضاف البيان: ”لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، توعدها وبعضا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم“ له.