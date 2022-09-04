بعد مقتل أماني الجزار.. عمرو محمود ياسين يهاجم فريد الديب

هاجم السيناريست المصري عمرو محمود ياسين، مواطنه المحامي فريد الديب؛ بعد مقتل الطالبة المصرية أماني الجزار على يد شاب بطلق خرطوش في الظهر.

وأعاد عمرو محمود ياسين عبر حسابه في “فيسبوك”، نشر خبر مقتل الطالبة بكلية التربية الرياضية بالمنوفية أماني الجزار وعلق عليها، “عشان فريد الديب يبقى يعمل طعن كويس”.

كما هاجم ياسين المتعاطفين مع محمد عادل قاتل نيرة أشرف وإسلام محمد قاتل سلمى بهجت، بالقول: “الناس اللي بتتعاطف مع شوية قتلة ومجرمين يبقوا يعرفوا يتعاطفوا وضميرهم مرتاح”.

وواصل السيناريست المصري هجومه قائلًا: “كل اللي اتعاطفوا مع قاتل نيرة شركاء في الجرائم اللي حصلت بعد كده من وجهة نظري”.

وشهدت المنوفية المصرية، مساء أمس السبت حادثا مأساويا؛ بعدما لقيت الطالبة بكلية التربية الرياضية أماني الجزار مصرعها على يد شاب بطلق خرطوش في الظهر.

وأثارت الجريمة غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن دوافع قتل الشاب للفتاة هي رفضها الارتباط به، وهو ما أعاد للأذهان حادثتي مقتل الطالبتين نيرة أشرف وسلمى بهجت.

يشار إلى أن المحامي المصري فريد الديب أكد أمس السبت، تقدمه بمذكرة الطعن على حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف ذبحا أمام جامعة المنصورة، قبل انتهاء المدة القانونية للطعن على الحكم يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر المحامي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن هناك عدة أسباب وقصورا خلال المحاكمة تبطل حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل.