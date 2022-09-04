مصر.. القبض على مطلوب بحقه أحكام بالسجن 595 عاما

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على مطلوب صدرت بحقه أحكام بالسجن أكثر من 595 عاما، بخلاف الغرامات والكفالات المستحقة.

وفي التفاصيل، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية في العاصمة القاهرة، اختباء أحد الأشخاص، مقيم بمدينة نصر، في أحد التجمعات السكنية بالتجمع الخامس (شرق العاصمة)، خوفًا من ضبطه لصدور أحكام قضائية ضده.

ونجحت مباحث القاهرة، الأحد، في القبض على المذكور في مكان اختبائه بالتجمع الخامس.

وتبين أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في 302 حكم قضائي في قضايا ”شيكات – تبديد“ والمقضي فيها بالسجن بمدد بلغت 595 سنة و5 أشهر، وكفالات مالية مستحقة (52 ألف دولار)، وغرامات مالية (8.840.89 دولار).

وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.