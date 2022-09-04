فنانون تونسيون يبدعون خلف قضبان السجون

”دخلت السجن ظلما، لم أرتكب جرما في حق أي كان، إنه شعور مؤلم أن تسلب حريتك بطريقة مهينة، السجن هو تقييد الحرية حتى وإن كنت بمعية أصدقاء أو مقربين هناك“.

لا تبدو هذه الاعترافات لسجين ارتكب جريمة مادية أو تورط في معركة قاتلة أو حوكم بجريمة خيانة موصوفة ولكنها لعلاء اليعقوبي، أحد مغني الراب في تونس، اللون الغنائي الذي اشتهر بأدائه المئات من الشبان في تونس وازدهر بشكل لافت بعد ثورة 11 يناير 2011 ليستقطب الكثير من المبدعين الذين انتهت بهم ”جرعة“ الحرية الزائدة خلف قضبان السجون بسبب ما ورد في أغانيهم من مضامين تعتبر السلطة أنها تمس بمشاعر الأمن والتهجم على السلطة.

وعلى غرار علاء اليعقوبي، الشاب الثلاثيني الذي يعد أحد أشهر فناني الراب في تونس، يقبع الكثير من المغنين والمنتجين الفنيين خلف القضبان، بسبب ما يتوارد في جل أغانيهم من كلمات جارحة ومضامين حوكموا بسببها بتهم التعدي على السلطة أو المس من معنويات الأمن.

وتثير الأحكام القضائية الصادرة بحق فنانين تونسيين، بتهم هي أساسا متعلقة بمضامين أغانيهم، مسألة حرية التعبير في تونس وحدود الإبداع الفني والنقد، الذي كثيرا ما أحرج السلطات في وقت يعتقد فيه الكثير من المبدعين أن قضبان السجون كثيرا ما فتحت قريحة هؤلاء وأصبحت مجالا فسيحا وملهما للاستمرار في الإبداع الفني.

ويعد ولد الكانز أو علاء اليعقوبي، من مغنيي الراب التونسيين الذين ذهبوا بعيدا في نقد السلطات، وذلك عندما ألف أغنية تهاجم الشرطة، واُودع السجن بسبب ذلك ثم اُطلق سراحه، قبل أن يُحكم عليه بتسعة أشهر سجنا نافذة.

ويقول ولد الكانز (15عاما) لـ“إرم نيوز“: ”لا أعرف لماذا حوكمت بتسعة أشهر سجنا، أية تهمة وراء ذلك، هل كانت مضامين أغاني مؤذية لتلك الدرجة التي أشاهد فيها سجينا يرتكب جريمة السرقة ويغادر أسوار السجن فيما لا أزال قابعا فيه، كانت تجربة قاسية رغم أني مدرك بأن تونس كانت في فترة ما سجنا كبيرا وكان وجودي خلف القضبان لا يختلف كثيرا عن وجود أصدقاء لي خارجه، جميعنا كنا في السجن“.

ويحاكم الكثير من فناني الراب بتهم مختلفة بعضها بسبب استهلاك المواد المخدرة أو حيازتها، ولكن أغلب المتهمين يزعمون أن السلطات كانت تنزعج من مضامين أغانيهم فتلفق لهم تهما وقضايا أخرى كترويج واستهلاك المخدرات للزج بهم في السجون وتفادي أغانيهم البذيئة والمؤذية.

بدوره يقول كريم الكوكي، وهو منتج ومغني راب، لـ“إرم نيوز“ إن أحد الفنانين المساجين حوكم منذ عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي بالسجن لمدة 30 عاما، قضى منها حتى الآن 17 عاما دون أن يتم الإفراج عنه ودون أن يعرف أصلا ما هي التهم التي زج من أجلها في السجن.

ويكشف كريم الكوكي في حديثه ل“إرم نيوز“: ”حاول الفنان مكرم المحكوم بثلاثين عاما سجنا الانتحار في زنزانته، السجن قاتل والفنان عادة ما يتم اتهامه باستهلاك المخدرات ولكن في الواقع أغلب التهم تصب في خانة التهجم على السلطات وارتكاب أفعال موحشة ضد الحكام“.

لكن السجن بالنسبة إلى الفنانين، فنانو الراب كانوا أو غيرهم ، كثيرا ما كان مجالا فسيحا للتأليف والغناء، إذ يقول الفنان محب الوسلاتي، وهو أحد فناني الشارع، وينتمي إلى فرقة موسيقية تعزف على الرصيف، إن جدران السجن لا يمكن أن تحد من إبداع الفنان رغم كل ما يجده من معاناة وراء القضبان.

وقد تم إيقاف محب الوسلاتي مع زملائه من قبل الأمن قبل الحكم على المجموعة بالسجن ولكن هناك استمر ولعه بالإبداع، إذ يقول لـ“إرم نيوز“: ”لم تكن فترة الإيقاف سوى تجربة جديدة بالنسبة لي ونظرة تأمل وسعي للإبداع، السجن سلبني الحرية ولكنه منحني الفرصة للتمسك بحلمي، كان عمري آنذاك 19 عاما ووجدت عند خروجي الكثير من الدعم والمساندة ما حفزني على الإبداع والنجاح في إقامة حفلات موسيقى الشارع“.