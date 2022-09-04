محامية مصرية ستتهم عبدالله رشدي بهتك عرض جيهان العراقية

أعلنت المحامية المصرية هبة حسين، محامية السيدة العراقية جيهان صادق، أنها أنهت التوكيلات اللازمة تمهيدًا للتقدم ببلاغ رسمي ضد الداعية المصري الشيخ عبدالله رشدي، غدًا الاثنين، تتهمه فيه بهتك عرض موكلتها والتعدي عليها جنسيًّا.

وقالت المحامية في تصريحات متلفزة إن البلاغ سيتضمن اتهام الداعية المصري بـ“هتك العرض بزعم الزواج بعدما أوهم الضحية بالزواج وبناء الحياة والاستقرار“.

وأشارت إلى أنها ”ستتقدم بأدلة قوية وفنية، فضلًا عن تسجيلات لكاميرات المراقبة في الأماكن التي جمعت (رشدي وجيهان) حتى الوصول إلى شقة بمنطقة العبور، وتواجدهما معًا في أماكن عامة مرتين“.

وعن تفاصيل توكيلها كشفت المحامية حسين، أنها أرسلت صيغة للتوكيل للسيدة العراقية بعدما تواصلت الأخيرة معها، وذهبت به إلى القنصلية المصرية في بلغاريا، حيث تتواجد جيهان، يوم الـ24 من أغسطس الماضي، وتم توثيق التوكيل؛ ما يسمح لها برفع القضية باسم موكلتها رسميًّا أمام القضاء المصري.

وأشارت المحامية حسين إلى أن جيهان صادق أضافت على صيغة التوكيل الذي أرسلته إليها جملة وحيدة تمنع المحامية من التصالح أو الإقرار بالتصالح مع عبدالله رشدي.

ولفتت إلى أن ”التوكيل وصل إليها السبت، وستتقدم يوم الاثنين بالبلاغ رسميًّا عقب اعتماده في الخارجية المصرية وعمل إيداع في الشهر العقاري المصري“.

وأشارت محامية السيدة العراقية إلى أن عقوبة هتك العرض، هي السجن من 3 إلى 15 عامًا وفقًا لتقدير المحكمة، لافتة إلى أنه سيكون معها 3 محامين وصفتهم بـ“الكبار“ سيشاركون في هذه القضية.

يذكر أن بداية الأزمة تفجرت بظهور سيدة عراقية تدعى جيهان، تقيم في أوروبا، في مقطع فيديو، اتهمت فيه الداعية المصري بالاعتداء عليها جنسيًّا.

ورد الداعية المصري على تلك الاتهامات، عبر ”تويتر“، بقوله ”وصلني هذا السيناريو الخياليُّ السَّاذَجُ الذي لا يقنعُ به طفلٌ رضيع! وقد جَرَتْ عادَتُنا أن نترفَّعَ عن مثلِ هذا العبثِ الذي يدل على فشلِ كاتبه في تأليفِه وحيازتِه جائزة أفشل مُلَفِّق في 2022.. وجارٍ اتخاذُ الإجراءاتِ القانونيةِ حيالَ هذا التشهير بالخيال والباطل“.