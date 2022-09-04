عمرو أديب يهاجم فريد الديب لقبوله الدفاع عن محمد عادل

قال الإعلامي المصري عمرو أديب، إن دفاع المحامي فريد الديب عن المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، “لا يهضمه ويصل بالنسبة له حد الاستفزاز برغم أنه أمر طبيعي لدفاع محام عن أي متهم حتى ولو حكم عليه بالإعدام”.

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامجه “الحكاية على قناة ”MBC مصر“: ”مش مرتاح لتصدي فريد الديب للدفاع عن قاتل نيرة أشرف، وينقذه من حبل المشنقة دي فكرة مستفزة بالنسبالي إن القاتل يفلت من حبل المشنقة“.

واعتبر عمرو أديب، أن “تدخل قامة قانونية كبيرة مثل فريد الديب في مثل هذه القضية يجعله يشعر بالظلم تجاه الفتاة التي ذبحت أمام الناس في الشارع” بحسب قوله.

وواصل: ”أنا شخصيا غير مرتاح.. أستاذ فريد بيعمل جدال قانوني هو يرى أنه بيدافع عن القانون وليس المتهم، ولكن يجب أن يعلم أنه بهذه الطريقة هو يدافع عن المتهم، وفكرة دفاعه عن المتهم فكرة تصل إلى حد الاستفزاز“.

يشار إلى أن المحامي المصري الشهير فريد الديب أكد أمس السبت، تقدمه بمذكرة الطعن على حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف ذبحا أمام جامعة المنصورة، قبل انتهاء المدة القانونية للطعن على الحكم يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر المحامي في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن هناك عدة أسباب وقصورا خلال المحاكمة تبطل حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل.

وأضاف الديب أن “من ضمن تلك الأسباب أن القاضي المستشار بهاء الدين المري الذي أصدر حكم الإعدام وقع في عمل يجعل له رأيا في الدعوى عندما صرح بإرسال القضية إلى المفتي، وحرص على استثارة الناس بسجع ممجوج، ووصف المتهم بأنه محسوب على بني الإنسان”.

وأشار إلى أن من الأسباب أيضًا ”هو بطلان تشكيل المحكمة لأن الدائرة التي أصدرت الحكم كانت رباعية وليست ثلاثية“، مبينًا أن ”القاضي وجه اتهاما صريحا لمحمد عادل، وهناك قصور ووصف المتهم بأنه محسوب على بني الإنسان“.

ونوه الديب إلى أن من ضمن أسباب قبوله الترافع ”هو أن المحامي الذي حضر مع المتهم جلسات المحاكمة والترافع أمام محكمة الجنايات، وهو المحامي أحمد حمد، محامٍ ابتدائي ولا يجوز له المرافعة أمام الجنايات“.