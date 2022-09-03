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حبس المتهمين بالاعتداء على شاب كويتي في مصر
تاريخ النشر: 03 سبتمبر 2022 23:05 GMT
تاريخ التحديث: 04 سبتمبر 2022 1:20 GMT

حبس المتهمين بالاعتداء على شاب كويتي في مصر

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس المتهمين بالاعتداء على المواطن الكويتي عقب القبض عليهم ومباشرة التحقيق معهم بملابسات حادثة اعتدائهم على الكويتي في إحدى محطات

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المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس المتهمين بالاعتداء على المواطن الكويتي عقب القبض عليهم ومباشرة التحقيق معهم بملابسات حادثة اعتدائهم على الكويتي في إحدى محطات الوقود.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة ”الراي“ الكويتية: إن ”النيابة أمرت بحبس هؤلاء المتهمين على ذمة التحقيق“.

وكشفت المصادر أن ”المعتدين على الشاب الكويتي هم خمسة أشخاص اعتدوا عليه في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة)، إثر خلاف بينهم“.

وأوضحت أنه ”تم نقل الكويتي المعتدى عليه إلى مستشفى دار الفؤاد، وخضع هنالك لفحوصات طبية شاملة أثبتت أن حالته الطبية مستقرة، وغادر المستشفى مساء السبت“.

ونقلت صحيفة ”القبس“ عن مصادر دبلوماسية في تقرير سابق بأن ”المواطن الكويتي يتواجد في العاصمة المصرية مع أسرته بقصد السياحة وأن سبب الاعتداء عليه هو خلاف في محطة وقود“.

وذكرت المصادر الدبلوماسية أن ”عناصر من السفارة الكويتية تواجدوا مع المواطن منذ بداية الحادثة حتى خروجه من غرفة العمليات عقب إجراء عملية تكللت بالنجاح“.

وكانت السلطات المصرية قد ضبطت المتهمين بالاعتداء على الشاب الكويتي البالغ من العمر 25 عاماً، عقب وقوع الحادثة وفق ما أكده سفير دولة الكويت في القاهرة غانم صقر الغانم.

وأشار السفير الغانم في تصريح نشرته وزارة الخارجية الكويتية عبر حسابها الرسمي في ”تويتر“ إلى متابعة السفارة لحالة المواطن الصحية ومجريات التحقيقات التي بدأتها السلطات المعنية في مصر مع المتهمين.

وكانت حسابات إخبارية كويتية قد تداولت مقطع فيديو أشارت بأنه يعود لحادثة الاعتداء التي تعرَض لها الشاب الكويتي في العاصمة المصرية.

وأفادت بأن ”الشاب تم الاعتداء عليه من قبل 7 أشخاص في مواقف للسيارات؛ ما أسفر عن إصابته بعدة طعنات وقطع وتر اليد وكسر في أحد أصابعه“.

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