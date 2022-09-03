بعد نيرة وسلمى.. أماني الجزار ضحية جديدة في مصر لرفضها الارتباط بشاب

شهدت المنوفية المصرية، حادثا مأساويا، مساء السبت، بعدما لقيت الطالبة بكلية التربية الرياضية التي تدعى “أماني الجزار” مصرعها على يد شاب بطلق خرطوش في الظهر.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى أمن المنوفية، إخطارًا من المستشفى الجامعي بشبين الكوم، بقيام الطالب ”ا.ف.ع“ بقتل ”أ.ع.ا“ 19 عاما طالبة بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية بطلق خرطوش.

بدورها نقلت السلطات، جثمان الفتاة إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم، وقالت إنها “أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارٍ إلقاء القبض على المتهم بالواقعة”.

وأثارت الجريمة غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن دوافع قتل الشاب للفتاة هي رفضها الارتباط به، وهو ما أعاد للأذهان حادثتي مقتل الطالبتين نيرة أشرف وسلمى بهجت.

ونشرت حسابات محلية وناشطون مقطع فيديو أثناء نقل الفتاة للمستشفى عقب قتلها على يد الشاب في وسط الشارع، فيما نشر آخرون صورا للفتاة المجني عليها، مشيرين إلى أن المجني عليها “ 19 عاما والشاب الجاني ”م أحمد .ف .ع“ حاصل على دبلوم (تعليم متوسط).

ونشر حساب على “فيسبوك” باسم محمد العناني مقطع فيديو عقب تنفيذ الجريمة مباشرةً أظهر فيه تواجد قوات الشرطة وسط صراخ وعويل من قبل المحيطين.

وعلق الحساب “على غرار مقتل نيرة أشرف، مقتل طالبة جامعية بقرية طوخ طنبشا التابعة لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية بفرد خرطوش بعد رفضها الخطوبة من القاتل”.

فيما نشرت صفحة محلية صورة الفتاة، وعلقت عليها بمزيد من التفاصيل حول الجريمة، واصفة الجريمة التي تعرضت لها الفتاة بقضية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وعلقت: “نيرة جديدة في محافظة المنوفية”.

وأشارت الصفحة إلى أن المتهم لاذ بالفرار عقب تنفيذ جريمته مباشرةً، لافتةً إلى أن جثمان الفتاة “أماني“ نقل إلى مستشفى بركة السبع بمحافظة المنوفية.

وعلق حساب باسم ذكرى محمود كاتباً:“المنوفية تهتز لقتل طالبة من ظهرها بطلق خرطوش قضية تشبه الي حد كبير قضية نيرة أشرف طالبة المنصورة”.

بينما نشر محمد حسن الوكيل صورة الفتاة الضحية، وعلق عليها كاتبا: “تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية عقب مقتل طالبة بكلية التربية الرياضية بطلق خرطوش في الظهر، حادث نيرة يتكرر للمرة الثالثة“.